Andorra flexibilitza l'accés a la nacionalitat als qui han passat períodes fora del país

Es computaran tots els anys de residència efectiva amb els últims cinc ininterromputs

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha presentat aquest dimarts la modificació de la llei qualificada de la nacionalitat que impulsa el Govern d'Andorra per flexibilitzar alguns dels requisits previstos per accedir al passaport andorrà.

Segons detalla l'executiu en un comunicat, els canvis pretenen evitar penalitzar aquelles persones que tenen una residència legal i efectiva però que no ha estat continuada en el temps.

Concretament, es manté el període de 20 anys de residència per poder accedir a la nacionalitat, però el projecte de llei contempla que per obtenir el passaport es computin tots els períodes en què la persona interessada hagi residit al territori.

Així, es podrà obtenir el passaport fins i tot si les persones han residit de manera interrompuda i no continuada al país, tot i que s'haurà d'acreditar la residència "principal i permanent" a Andorra durant els cinc anys anteriors a la petició per accedir a la nacionalitat.

VIA ESCOLARITAT

Pel que fa a l'obtenció de la nacionalitat via escolaritat, serà necessari haver cursat un mínim de 10 cursos escolars en centres docents públics o privats del Principat que imparteixin programes educatius específics de formació andorrana.

Fins ara en l'escolarització només se'n tenia en compte l'obligatòria, i ara es permetrà aconseguir la nacionalitat si s'han fet el mínim de 10 anys entre els 3 i els 18 anys, i es preveu la possibilitat d'un cicle de formació a l'estranger per un període màxim de 12 mesos.

Per accedir a la nacionalitat per filiació, no només es permetrà que un nen nascut a l'estranger accedeixi a la nacionalitat si un dels progenitors és andorrà i nascut al país, sinó que també s'afegeixen nous supòsits.

Així, el nen nascut a l'estranger també podrà obtenir el passaport si un dels progenitors és andorrà (no nascut a Andorra) i alhora, l'avi o àvia és nascut al país.

Finalment, també s'inclou la casuística que un nen nascut a l'estranger pugui accedir al passaport si és fill d'una persona de nacionalitat andorrana que hagi residit al país durant, com a mínim, 10 anys.