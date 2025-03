Andorra flexibilitza els requisits d'accés als pisos del parc públic de lloguer assequible

El Govern informa que al 2027 hi haurà 467 habitatges disponibles

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

El consell de ministres del Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres una flexibilització dels requisits d'accés al parc públic d'habitatges de lloguer assequible que permetrà que més persones puguin accedir a ells.

Segons ha informat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i recull un comunicat de l'executiu, el principal canvi afecta a les persones majors de 65 anys, un grup "important" que no podia accedir a aquest tipus d'habitatges perquè tenen pensions baixes.

A partir d'ara, aquest col·lectiu només haurà d'acreditar que ha cotitzat al país un mínim de 15 anys o que percep una pensió de jubilació o viduïtat de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

El reglament d'accés al registre de pisos de preu assequible també s'ha modificat perquè el requisit de residència mínima de 5 anys sigui només per a la persona sol·licitant i no per a tots els membres de la llar majors d'edat, com passava fins ara.

A més, s'han flexibilitzat els requisits econòmics: s'exigirà disposar d'ingressos mínims mensuals bruts superiors al salari mínim vigent, que se situa en 1.477,73 euros mensuals.

Fins ara s'han aprovat 105 sol·licituds per accedir al parc públic, 45 de les quals són de joves i de 35 famílies monoparentals, i Marsol ha recordat que el reglament és "viu" i s'adapta en funció de les necessitats dels sol·licitants.

BALANÇ DEL PARC PÚBLIC

D'altra banda, Marsol ha explicat que el parc públic de pisos de lloguer assequible s'ampliarà fins als 467 apartaments al 2027 en incorporar un edifici de 30 habitatges de la parròquia (municipi) de la Massana, que es preveu que pugui construir-se en la modalitat de col·laboració publico-privada.

Aquest any es preveu que estiguin disponibles 197 pisos i, fins ara, l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) ja ha assignat 27 pisos a Andorra la Vella, als quals els ocupants podran accedir aviat; en les properes setmanes també s'assignaran 23 pisos a Canillo mentre que a Sant Julià de Lòria ja viuen 4 famílies en els pisos de lloguer públics.

Durant el 2026 es preveu la incorporació de 141 pisos més i al 2027 se sumaran 129 en immobles repartits per tot el país, alguns d'ells construïts amb suport dels comuns (ajuntaments) d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.