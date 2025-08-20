Andorra finançarà les operacions de canvi de sexe a majors de 18 anys

La teràpia hormonal serà accessible a partir dels 16 anys
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
El Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat aquest dimecres la regulació del finançament públic per a processos de transició de gènere i ha anunciat que les operacions de canvi de sexe tindran cobertura per a majors de 18 anys.
Així ho ha explicat la ministra de Sanitat, Helena Mas, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual ha dit que s'ha optat per una "perspectiva prudent", per la qual cosa en el cas de la teràpia hormonal no podrà administrar-se a menors de 16 anys.
Mas ha recordat que en 2022 es va aprovar el reglament que modificava la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i ha admès que s'ha trigat a desenvolupar la regulació perquè suscita "molta controvèrsia".
A més, ha explicat que la regulació del finançament públic (el 75% ho paga la CASS i el 25% l'usuari) ha volgut treballar-se amb les persones afectades --a través de l'associació Diversand-- i també amb el Col·legi de Metges d'Andorra per "seguir els preceptes de les guies internacionals".
La regulació, que entrarà en vigor l'1 d'octubre, inclou l'avaluació, l'acompanyament i seguiment per part d'un equip multidisciplinari especialitzat, la teràpia hormonal i la cirurgia, però exclou els bloquejadors de la pubertat perquè segons Mas no existeix prou evidència científica per "garantir la seguretat".
ACCÉS
Per tenir accés a les prestacions, la persona ha de presentar diversitat en la identitat de gènere "marcada i sostinguda" en el temps i tenir capacitat per prendre una decisió informada i entendre que aquesta decisió té conseqüències, riscos i beneficis.
El Govern ha dividit en tres trams d'edat el tipus d'atenció que es donarà amb cobertura pública: per als menors de 16 anys només es preveu atenció especialitzada en diversitat en la identitat de gènere per acompanyar tant al menor com a la seva família.
En el cas dels joves d'entre 16 i 18 anys disposaran de finançament públic per accedir a l'atenció especialitzada i també podran rebre teràpia hormonal sempre que sigui prescrita per un metge especialista.
Finalment, els majors de 18 anys, a més de les prestacions anteriors, també podran accedir a cirurgia amb cobertura pública, amb obligació de disposar d'una derivació del metge especialista responsable del seguiment i amb recomanació de 6 mesos de tractament hormonal.
Mas ha reconegut la dificultat per fer una estimació del cost que podran tenir les noves prestacions, si bé ha augurat que per a la cirurgia, que és el més car, hi haurà "poques persones interessades".
Quant a la teràpia hormonal, amb costos que oscil·len entre els 80 i 110 euros mensuals, Mas estima que puguin demanar-la entre 10 i 15 persones.