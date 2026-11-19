CONSELL GENERAL / EDUARD COMELLAS
El treball es durà a terme entre 2027 i 2028 i deurà aportar informació per a posteriors campanyes
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra impulsarà entre 2027 i 2028 un estudi per a saber amb exactitud quin és l'ús i el coneixement del català entre la població escolar del país.
Ho ha anunciat la ministra de Cultura, Mònica Bonell, durant la sessió de preguntes al Govern que s'ha celebrat aquest dijous en el Consell General (Parlament), arran d'una qüestió formulada per la consellera general (diputada) del Partit Socialdemòcrata Susana Vetlla, sobre els resultats de l'última enquesta d'usos lingüístics.
Bonell ha indicat que la voluntat és conèixer quin és la realitat de la llengua oficial entre els escolars amb la idea de poder "orientar una campanya posterior" per fomentar l'ús del català.
La ministra ha reconegut que l'última enquesta mostra que hi ha àmbits en què la transmissió intergeneracional i la consideració de la llengua pròpia continua sent positiva, però hi ha uns altres que les dades "obliguen a treballar i reforçar les accionis" on sigui necessari.
En aquest sentit, ha detallat que es treballa en una campanya específica en el comerç, però també en accions a més llarg termini, que seria el citat estudi entre la població escolar.
En paral·lel, Bonell també ha defensat que l'actual oferta formativa per aprendre català "és suficient", recordant que el passat mes de setembre es van inscriure 1.558 persones i que les 400 que van quedar fora dels cursos, s'han recol·locat en opcions alternatives.
Quant als exàmens, ha indicat que en les convocatòries ordinàries no existeix límit d'inscripcions, però que el Govern ha realitzat convocatòries extraordinàries perquè la gent que havia d'examinar-se, especialment dels nivells A1 i A2, i no s'havia organitzat amb la suficient antelació.