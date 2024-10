Andorra farà diversos canvis legislatius perquè la justícia sigui "més àgil i eficaç"

La ministra Ester Molné presenta el projecte de llei

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Consell de Ministres del Govern d'Andorra ha aprovat un projecte de llei de modificació de diferents normes en l'àmbit de la justícia perquè aquesta sigui "més àgil i eficaç".

Ho ha dit aquest dimarts la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que ha concretat que el projecte de llei s'emmarca en el procés d'adaptació contínua per "enfortir" les estructures de l'Administració de Justícia, informa el Govern d'Andorra en un comunicat.

Els canvis pretenen assegurar que la Justícia disposi dels instruments procedimentals adequats perquè pugui continuar gestionant l'activitat jurisdiccional.

COMPOSICIÓ DE TRIBUNALS

En primer lloc, es modifiquen les normes de la Llei qualificada de la justícia per "facilitar la composició dels tribunals" en cas d'incompatibilitats, incapacitat temporal o altres situacions.

En concret, fa referència a la figura del magistrat substitut per garantir que en tot moment es pugui formar el Tribunal de Corts (primera instància en matèria penal) i el Tribunal Superior de Justícia, davant dels supòsits d'incapacitat temporal o situacions administratives que comportin reserva de plaça o incompatibilitats, recusacions o abstencions dels seus membres.

També preveu que els batlles (jutges) puguin ser habilitats per actuar en règim de suplència en el Tribunal Superior de Justícia, com es contempla actualment per a les suplències del Tribunal de Corts.

NOTIFICACIONS

El projecte de llei també millora les notificacions de les resolucions realitzades sobre la base de la Llei d'accés electrònic a l'Administració de Justícia, adaptant-se a les particularitats dels processos penals amb persones privades de llibertat i dels procediments d''habeas corpus'.

A més, plantegen la reducció del termini en el qual es dona l'advocat per notificat: 1 dia per 'habeas corpus' i 2 dies per a les resolucions que afecten la llibertat, en comptes dels 5 dies de règim general que s'aplicaven fins ara.

El projecte també modifica la Llei del Ministeri Fiscal per establir un sistema de substitució del fiscal general, creant un règim "senzill, àgil i eficaç" per atendre les situacions d'absència, impossibilitat o vacant del fiscal general.

CODIS CIVIL I PENAL

Molné ha detallat que s'introdueixen canvis en el Codi de procediment civil per poder suprimir la vista oral en cas de rebel·lia processal i la prova documental només en situacions de resolució de procediments d'arrendament.

A més, s'estableix que, en cas que el demandant no comparegui en el termini previst per respondre a la demanda, el tribunal pot decidir, mitjançant la interlocutòria que declari la situació de rebel·lia processal, que no se celebri el judici oral i declarar el procés vist per a sentència.

Es modifica també la Llei qualificada del Codi Penal i la Llei qualificada del Codi de Procediment Penal per fer ajustos tècnics en els delictes de conducció sota els efectes de les drogues i l'alcohol.