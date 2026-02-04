Andorra fa efectiu el pagament dels ajuts per a la producció local de carn

Ramaders d'Andorra ha rebut 129.699 euros per al quart trimestre del 2025
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres el pagament de l'ajut corresponent al quart trimestre de l'exercici 2025 en concepte de foment dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris comercialitzats amb el segell 'Carn de qualitat controlada d'Andorra' i la 'IGP Carn d'Andorra'.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat, l'ajut ha estat per a la societat Ramaders d'Andorra SA per un import total de 129.699,34 euros per al període de producció corresponent al quart trimestre.
L'últim pagament de l'any s'afegeix als tres que el Govern andorrà ja ha fet corresponents al primer, segon i tercer trimestre del 2025 i que sumen en total 413.477,13 euros per cobrir tot l'any passat.
L'executiu recorda que la xifra econòmica del 2025 és més elevada que la que es va atorgar durant tot el 2024, un increment a causa de les "millores contínues" que l'executiu ha aprovat al llarg d'aquesta legislatura per acompanyar millor el sector.
DISTINTIUS OFICIALS
Ramaders d'Andorra és l'única societat autoritzada pel departament d'Agricultura i Ramaderia a utilitzar els distintius oficials de 'Carn de qualitat controlada d'Andorra', 'IGP Carn d'Andorra' i 'Carn de qualitat de corder i cabrit transhumant d'Andorra'.
Aquests distintius permeten diferenciar les carns que s'obtenen dels animals de renda que es crien i engreixen a les explotacions ramaderes del país, d'acord amb els procediments de producció i control establerts en els marcs reglamentaris respectius.
L'executiu destaca que amb aquesta subvenció es continua donant suport a la producció i a la carn de qualitat del país, afavorint l'oferta per poder promoure el consum de productes de qualitat de proximitat (Km 0).