Andorra extradeix un home condemnat a Espanya per agressions i abusos sexuals a menors

Els delictes els va cometre entre 2013 i 2016
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
La policia d'Andorra ha fet efectiva, aquest dijous al matí, l'extradició d'un home de 44 anys condemnat a Espanya per agressions i abusos sexuals a menors.
Les autoritats espanyoles buscaven l'home perquè compleixi una condemna penal per un delicte continuat d'agressió sexual a menor d'edat i un delicte continuat d'abús sexual a menor d'edat que va cometre a Espanya entre 2013 i 2016, ha informat la policia en un comunicat aquest dijous.
Al Principat, aquests delictes equivaldrien a un delicte més greu d'agressió sexual constitutiu de violació i l'interessat era objecte d'una ordre internacional de detenció emesa per l'Audiència Provincial de Sevilla i difosa per la Interpol.
L'home, que va ser detingut a Andorra la Vella el mes d'octubre passat, residia al país des del 2019, però va ser condemnat el 2023.
Va ser la policia qui, arran d'una sospita, va activar els canals de cooperació internacional i, després de verificar els fets, va constatar que era a Andorra pendent de complir condemna.
DETINGUT PER LA INTERPOL A ANDORRA
En el moment en què la Interpol va activar la recerca internacional, els efectius de l'Oficina Central Nacional de la Interpol a Andorra el van detenir immediatament per ordre de la Fiscalia i el van posar a disposició judicial.
La justícia va decretar el seu ingrés a presó preventiva fins que aquest dijous, un cop el Tribunal de Corts ho ha autoritzat, la policia ha fet efectiva l'extradició i ha entregat el detingut a la Policia Nacional espanyola a la frontera hispanoandorrana perquè sigui traslladat davant les autoritats pertinents.