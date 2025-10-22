Andorra extradeix un empresari acusat de diversos delictes fiscals a Espanya

L'home, de 47 anys, va ser detingut al juliol en col·laboració amb la Guàrdia Civil
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
La Policia d'Andorra ha fet efectiva aquest dimecres l'extradició d'un empresari espanyol de 47 anys acusat de diversos delictes fiscals a Espanya.
Segons ha informat la policia en un comunicat, l'home va ser detingut el passat mes de juliol a Canillo amb la col·laboració de la Guàrdia Civil d'acord amb una comissió rogatòria internacional.
L'ordre de detenció internacional va ser difosa per la Interpol i emesa pel jutjat d'instrucció 2 de Jaén, que investiga l'empresari com a presumpte autor d'uns delictes comesos a Espanya contra la hisenda pública, per organització criminal i blanqueig de diners.
Es tracta de delictes que a Andorra corresponen a delictes majors constitutius de delicte fiscal, d'associació il·lícita i blanqueig, concreta la nota de premsa.
A través de la societat que l'home va domiciliar a Andorra, hauria simulat vendes de dispositius electrònics i informàtics des del Principat per evitar pagar impostos de connivència amb altres membres de la trama, que en realitat operaven des d'Espanya.
La policia el va arrestar al juliol seguint instruccions de la Fiscalia i en la lectura dels drets processals l'interessat no va estar d'acord amb la detenció, raó per la qual va sol·licitar acudir a un òrgan judicial perquè es pronunciés sobre la legalitat de l'arrest.
Els tribunals andorrans van decretar el seu ingrés a presó de manera preventiva i ara, un cop el Tribunal de Corts ho ha autoritzat, s'ha fet efectiva l'extradició i s'ha entregat l'acusat a la Policia Nacional perquè procedeixi amb el trasllat.