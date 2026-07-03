Andorra exposa el reforç del seu sistema de cures a les conferències iberoamericanes

La ministra Trini Marín ha participat a l'esdeveniment celebrat a Astúries
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, ha compartit en l'àmbit iberoamericà l'experiència d'Andorra en l'enfortiment dels sistemes de cura i suport davant de les necessitats derivades de l'envelliment de la població.
Marín ho ha exposat durant la seva participació a la VI Conferència Iberoamericana Ministerial de Treball i a la IV Conferència Iberoamericana Ministerial d'Assumptes Socials i Desenvolupament Inclusiu que s'han celebrat al llarg d'aquesta setmana a Avilés (Astúries), informa aquest divendres el Govern en un comunicat.
La ministra ha destacat especialment l'aposta pel reforç progressiu del Servei d'Atenció Domiciliària i per la formació i especialització de les treballadores familiars, amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis i dignificar una professió essencial per a la cohesió social.
En l'àmbit laboral, Marín ha destacat la importància de la professionalització, la formació contínua i el reconeixement social de les professions vinculades al sector de les cures.
Igualment, ha defensat que la transformació digital i la intel·ligència artificial poden contribuir a millorar l'organització i la qualitat dels serveis, sempre que es mantingui la supervisió humana i es garanteixi la protecció dels drets dels treballadors i usuaris.
DECLARACIONS D'AVILÉS
Les conferències han finalitzat amb l'adopció de les Declaracions d'Avilés, que recullen compromisos per reforçar els sistemes de cures i suport, impulsar la inclusió social, o avançar en la professionalització del sector.
També inclou la promoció de la igualtat d'oportunitats i fomentar un ús responsable de la IA, així com l'aprovació de la Carta Iberoamericana de les Cures i els Suports com a marc de referència per al desenvolupament de polítiques integrals en aquest àmbit.