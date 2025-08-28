Andorra exposa els avenços fets en matèria d'igualtat davant l'ONU

Ha destacat la posada en marxa del protocol per a la transició de gènere
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
Andorra ha exposat aquest dijous, en la sessió prèvia a l'examen periòdic universal de l'ONU 2020-2025, els avenços "significatius" que ha dut a terme des del 2020 en matèria de drets humans, i més concretament en l'àmbit de la igualtat.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, durant la sessió s'han exposat mesures com la posada en marxa del protocol de transició de gènere o la presentació del permís de naixement igualitari entre progenitors.
En l'àmbit legislatiu, s'han destacat reformes clau com l'aprovació de la llei d'igualtat de tracte entre homes i dones, l'equiparació del matrimoni civil amb el canònic per a totes les parelles, o la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà (defensor del poble) per reforçar-ne el mandat d'acord amb els principis de Venècia.
A més, també s'ha fet èmfasi en la implementació d'altres mesures com la creació de l'Institut Andorrà de les Dones i del Servei Integral d'Atenció a la Dona, així com l'elaboració i implementació dels plans nacionals per a la salut mental i les addiccions, la infància i la joventut.
Finalment, s'ha exposat l'aposta d'Andorra per reforçar els mecanismes de protecció per a les dones víctimes de violència de gènere amb protocols policials, formació continuada i assistència jurídica gratuïta des del primer moment.
JERONI ESTOPIÑÁN
L'encarregat de defensar la posició del Govern ha estat el director del departament d'Afers Multilaterals i Cooperació del ministeri d'Afers Exteriors, Jeroni Estopiñán, qui ha remarcat que la societat civil ha estat la protagonista d'aquests avenços.
A més, la consulta de les associacions en els processos legislatius i reglamentaris i les trobades periòdiques amb membres del Govern han permès promoure un procés de consolidació permanent de la participació ciutadana, destaca la nota de premsa.
L'examen periòdic universal (EPU) és un mecanisme del Consell de Drets Humans que estableix que cada estat membre de l'ONU se sotmeti, cada quatre anys i mig, a l'anàlisi de les seves accions en matèria de drets humans.
Durant la sessió prèvia es recullen les posicions de la societat civil, que es tindran en compte posteriorment durant la sessió que se celebrarà al novembre.