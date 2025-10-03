Andorra explica a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa les seves mesures sobre habitatge

Una delegació del Principat participa en la sessió de tardor
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
La delegació andorrana que ha participat en la sessió de tardor de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) ha explicat les mesures que s'han dut a terme al Principat en matèria d'habitatge.
Ho ha exposat la presidenta de la delegació, la consellera general, Berna Coma, durant un debat centrat en la problemàtica sobre l'accés a l'habitatge, en què ha afirmat que l'accés a un habitatge digne és "un dret fonamental", informa el Consell General en un comunicat.
Aquest divendres ha finalitzat la sessió de tardor de l'APCE que s'ha dut a terme a Estrasburg (França), i que per part andorrana també ha comptat amb la participació dels consellers generals Cerni Escalé i Meritxell Alcobé.
La presidenta de la delegació ha intervingut en dos debats més a part del que se centrava en l'habitatge: un sobre democràcia i partits polítics i un altre sobre amenaces a la llibertat de desplaçament en l'exercici de les funcions dels parlamentaris.
En el primer cas, Coma ha remarcat que els partits són un pilar "fonamental" de la democràcia representativa i ha destacat la necessitat de recuperar la confiança ciutadana mitjançant la transparència.
En el segon, ha reivindicat que els parlamentaris es puguin moure lliurement pels països membres del Consell d'Europa per garantir un bon funcionament democràtic de l'Assemblea.
D'altra banda, Alcobé ha intervingut en el debat sobre els moviments juvenils per a la democràcia, en què ha ressaltat la importància de garantir la participació "activa, constant i significativa" dels joves en la vida política i cívica.
COMISSIONS
Quant a la feina de les diferents comissions de l'APCE, Escalé ha participat en l'elaboració i redacció de la resolució sobre el dret europeu a l'habitatge que ha impulsat la Comissió d'Afers Socials i Desenvolupament Sostenible.
La resolució esmenta el Principat d'Andorra en destacar les dificultats creixents en matèria d'habitatge i la necessitat d'aplicar mesures per fer front al problema per preservar la cohesió social.
A més a més, els membres de la delegació s'han reunit amb el president de l'APCE, Theodoros Rousopoulos, que ha expressat la seva disposició a continuar treballant en la implementació del conveni marc del Consell d'Europa sobre la intel·ligència artificial.
Al llarg d'aquesta setmana, Coma, en qualitat de vicepresidenta de l'Assemblea, ha presidit el debat conjunt sobre l'Informe d'activitat del Bureau i de la Comissió Permanent corresponent al període comprès entre el 27 de juny i el 28 de setembre, i el debat sobre els moviments juvenils per a la democràcia.