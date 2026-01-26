Andorra estrenarà al febrer Connecta, un saló d'orientació educativa per a estudiants

Hi participaran més de 80 entitats educatives i professionals del Principat, Espanya i França
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
El Centre de Congressos d'Andorra la Vella acollirà els dies 26 i 27 de febrer la primera edició de Connecta, el nou saló d'orientació educativa per a estudiants del Principat.
El saló està organitzat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l'Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat, i compta amb la col·laboració del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Segons la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, l'esdeveniment representa una "oportunitat única" per conèixer de primera mà les opcions educatives i laborals disponibles, i per reforçar el procés d'orientació i acompanyament dels joves del país.
Per la seva banda, el ministre d'Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha explicat que el saló "complementa" la fira de l'ensenyament organitzada per l'ambaixada de França, l'única que se celebrava fins ara al Principat.
L'esdeveniment comptarà amb la participació de prop de 2.000 alumnes de quart de segon ensenyament (secundària), batxillerat i formació professional de tots els sistemes educatius presents al país i a més el saló s'obrirà a la població en general.
87 EXPOSITORS
El saló ofereix un programa complet de xerrades, activitats i estands informatius, amb la participació de 87 expositors educatius, universitaris, recursos juvenils, col·legis professionals i entitats de formació professional d'Andorra, Espanya i França.
Connecta s'emmarca en les directrius del Pla Nacional de la Joventut, que aposta per alinear l'oferta formativa amb les necessitats professionals del país i assegurar un acompanyament efectiu als joves en moments claus de decisió.