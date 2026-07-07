Andorra estrena un nou servei cardiovascular que evitarà 400 derivacions a l'estranger

La sala d'intervencionisme ha suposat una inversió d'1,1 milions
ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)
Andorra ha inaugurat aquest dimarts la nova sala d'intervencionisme cardiovascular de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell que permetrà evitar unes 400 derivacions de pacients a l'estranger cada any.
Segons informa el Govern del Principat en un comunicat, el nou servei suposa avançar en la modernització del sistema sanitari andorrà i en l'ampliació de les prestacions assistencials que es poden oferir al país.
Durant l'acte, el cap de govern, Xavier Espot, ha remarcat que l'actuació reforça "la qualitat i sostenibilitat" del sistema sanitari andorrà i contribueix a avançar cap a un model assistencial que posa el pacient al centre de l'atenció.
La sala permetrà que els pacients es puguin sotmetre a intervencions cardiovasculars bàsiques i programades, a càrrec d'un equip d'especialistes liderats pels doctors Brugada i Carballo, sense desplaçar-se a l'estranger com passava fins ara.
Entre les tècniques que es podran fer hi ha la implantació de marcapassos o la col·locació de stents intracoronaris simples, mentre que les intervencions més complexes o urgents es continuaran derivant als hospitals de referència.
Durant els primers 15 dies de funcionament del nou servei ja s'ha atès 17 pacients, informa l'executiu andorrà.
Per fer possible el projecte, el Govern andorrà ha destinat una inversió global d'1,1 milions d'euros, a través del pressupost del Ministeri de Territori i Urbanisme, que ha inclòs les obres d'adequació dels espais, el reforç estructural necessari per a la nova tecnologia i la incorporació del conjunt d'instal·lacions requerides per al seu funcionament.
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Per la seva banda, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), ha incorporat 5 nous professionals sanitaris per donar resposta a les necessitats assistencials derivades de la posada en marxa de la sala.
Aquestes noves instal·lacions també donaran sortida a altres intervencions d'àmbits diferents al cardiovascular, com és el cas d'algunes cirurgies vasculars que ja es duien a terme a l'hospital.
La nova sala ocupa una superfície total de 239 metres quadrats i ha estat dissenyada per garantir un circuit assistencial "eficient, segur i confortable" tant per als pacients com per als professionals.
Disposa d'una sala d'intervencionisme equipada amb tecnologia especialitzada per a procediments cardiovasculars, a més d'una àrea de reanimació de 57 metres quadrats amb capacitat per atendre simultàniament 4 pacients.