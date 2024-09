Andorra estableix relacions diplomàtiques amb Malàisia i Namíbia

Espot i Tor també es reuneixen amb la representant de l'ONU per als infants

Andorra va signar dimecres a Nova York l'establiment de les relacions diplomàtiques amb Malàisia i Namíbia, segons informa aquest dijous el Govern andorrà en un comunicat.

Les signatures s'inscriuen en la voluntat de l'acció exterior andorrana d'impulsar "llaços de cooperació" en els àmbits polític, econòmic i cultural que s'inclouen en la Convenció de Viena del 1961 sobre relacions diplomàtiques i els principis i normes fonamentals de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional.

Amb les signatures d'aquest dijous, que Tor ha rubricat amb els seus homòlegs de Malàisia, Mohammad Hassan, i de la República de Namíbia, Peya Mushelenga, ja són 158 els països amb els quals Andorra ha establert relacions diplomàtiques.

INFÀNCIA

Durant la jornada de treball, Tor i el cap de govern andorrà, Xavier Espot, també s'han reunit amb la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats, Virginia Gamba, per tractar les relacions entre Andorra i aquesta oficina de l'ONU i donar seguiment als àmbits de col·laboració impulsats durant la seva visita a Andorra el 2022.

Espot ha reafirmat a la representant especial el compromís d'Andorra amb la protecció de la infància, tant en les polítiques interiors com en l'esfera internacional i, concretament, des del multilateralisme de les Nacions Unides.

Per la seva banda, Gamba ha agraït el suport i les contribucions constants del Principat als fons voluntaris i ha afirmat que la seva oficina necessita socis com Andorra perquè les seves polítiques per a la infància són "exemplars".

La representant especial de l'ONU també ha agraït a la delegació andorrana la seva contribució en l'elaboració de l'estudi sobre l'impacte del canvi climàtic en els infants i els conflictes armats, "fonamental" per establir estratègies i actuacions a diversos territoris.

Durant la trobada, els mandataris han acordat impulsar el partenariat d'Andorra amb l'oficina i Gamba ha mostrat interès a poder compartir les bones pràctiques del Principat en matèria d'infància en els actes de caràcter multilateral programats per a l'any vinent, indica el comunicat.

Gamba ha assegurat que l'aliança amb Andorra "és estratègica" per exemplificar l'aplicació de les polítiques de protecció dels drets dels infants en un moment en què s'estan accentuant la vulneració d'aquests drets a causa dels conflictes armats i de la crisi climàtica.

Finalment, Espot ha reiterat que en l'agenda internacional andorrana, la infància i l'adolescència ocupen un lloc destacat i que tota acció al seu favor és "fonamental" per al desenvolupament de qualsevol país.