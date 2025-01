Andorra espera saber com els poden afectar les mesures de Sánchez sobre habitatge

Espot afirma que l'acord amb la UE evitaria les traves previstes per als extracomunitaris

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra està a l'expectativa de veure com es materialitzen les mesures sobre habitatge anunciades aquesta setmana pel president del Govern central, Pedro Sánchez, per saber exactament com poden afectar els andorrans les penalitzacions fiscals previstes en la compra d'habitatge per part d'extracomunitaris.

El cap de govern, Xavier Espot, preguntat per la qüestió aquest divendres durant l'escudella popular de Sant Antoni a Escaldes-Engordany, ha demanat "prudència" remarcant que no coneixen exactament la proposta ni si finalment acabarà prosperant tal com la va anunciar Sánchez.

Espot ha remarcat que "respostes lapidàries o taxatives" no les poden donar, i ha reconegut que ara com ara no han mantingut contactes amb les autoritats espanyoles, si bé es recaptarà tota la informació necessària sobre la mesura.

Així i tot, el cap de govern ha destacat que qualsevol mesura destinada a dificultar els negocis jurídics per part d'extracomunitaris "serà més fàcil de superar si hi ha un acord d'associació".

L'ACORD PERMET ENTRAR AL MERCAT INTERIOR

Des del seu punt de vista, l'acord amb la UE permet entrar al mercat interior i que els nacionals andorrans o els residents al Principat no siguin discriminats "per raó de nacionalitat o residència".

Espot ha afegit que passi el que passi amb l'acord d'associació --està prevista la celebració d'un referèndum-- cal continuar treballant perquè aquestes mesures "afectin el menys possible".

Igualment, ha advertit que els països membres de la UE caminen cada vegada més cap a "un blindatge entre ells, a protegir-se", per la qual cosa ha dit que aquells que estiguin fora del club --paraules literals-- ho tindran més difícil.

Per aquest motiu, ha dit que, tot i que l'acord d'associació "no és perfecte i suposa determinades renúncies" per a Andorra, cal posar a la balança els avantatges futurs que comporta.

Segons la seva visió, formar part d'un club que té tendència a protegir-se a si mateix és "la decisió encertada", i no pas quedar-ne fora, sobretot quan el país està enclavat enmig d'aquest club, ha manifestat.