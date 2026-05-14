Andorra i Espanya signen un protocol per impulsar la transformació digital

Rossell assisteix a la I Trobada Internacional de Drets Digitals a Barcelona
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 14 (EUROPA PRESS).
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital d'Andorra, Marc Rossell, i el seu homòleg espanyol, Óscar López, han formalitzat la signatura del protocol d'entesa en matèria de transformació digital que tots dos governs van segellar el passat mes de febrer.
La signatura s'ha produït durant la participació del ministre Rossell en la primera edició de la Trobada Internacional de Drets Digitals que se celebra a Barcelona, informa el Govern andorrà aquest dijous en un comunicat.
El protocol permet reforçar la cooperació bilateral en àmbits com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'intercanvi de bones pràctiques.
L'acord s'emmarca en l'estratègia del Govern andorrà de teixir aliances amb països de referència en digitalització, amb l'objectiu d'accelerar la transformació tecnològica i garantir que es desenvolupi amb plenes garanties per a la ciutadania.
Rossell ha compartit amb el ministre espanyol el projecte de llei que l'executiu va entrar a tràmit parlamentari fa unes setmanes i que pretén blindar els drets dels infants en l'entorn digital.
Per la seva banda, López li ha explicat les diferents iniciatives legislatives que el Govern espanyol està impulsant per avançar en la mateixa línia.
A més de la trobada bilateral, el ministre Rossell també ha participat en diverses ponències per parlar i aprofundir sobre la democràcia digital i la protecció dels infants en l'àmbit digital.