Andorra i Espanya reforcen la cooperació en polítiques d'habitatge

Els secretaris d'estat de la matèria, Jordi Puy i David Lucas, es reuneixen a Madrid
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
El secretari d'estat d'Economia, Treball i Habitatge d'Andorra, Jordi Puy, s'ha reunit aquest divendres a Madrid amb el secretari d'estat d'Habitatge i Agenda Urbana del Govern d'Espanya, David Lucas, per reforçar la cooperació en política d'habitatge.
Segons ha informat el Govern d'Andorra en un comunicat, Puy i Lucas han analitzat conjuntament els reptes i oportunitats en matèria d'habitatge i la trobada ha permès intercanviar experiències a més d'establir línies de col·laboració orientades a millorar l'accés a l'habitatge i fomentar el lloguer assequible.
Puy ha assenyalat que garantir l'accés a l'habitatge és un "repte compartit" que requereix cooperació i innovació per la qual cosa la col·laboració amb Espanya permet aprendre de les seves experiències i aportar la visió andorrana per avançar cap a solucions més eficaces.
Durant la reunió s'han abordat qüestions "clau" com les polítiques per incentivar la construcció d'habitatge de lloguer per part de propietaris privats, a més de les fórmules de col·laboració públic-privada.
També s'ha analitzat l'impacte de la limitació dels preus del lloguer en zones tensionades i s'ha aprofundit en el Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, amb especial atenció als ajuts per comprar habitatge en municipis en risc demogràfic i els mecanismes que podrien ser adaptables a la realitat andorrana.
La delegació andorrana ha compartit les experiències recents en matèria d'habitatge, com la creació d'un parc públic de lloguer assequible, la llei de cessió obligatòria de pisos buits, el programa d'acompanyament a la primera compra i els models de finançament de les polítiques d'habitatge.
Les dues parts han coincidit en la importància de mantenir un diàleg tècnic permanent i intercanviar informació pel que s'explorarà la creació d'un grup de treball i s'establirà un calendari de seguiment per donar continuïtat a les iniciatives plantejades.