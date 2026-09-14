Andorra i Espanya reforcen la cooperació bilateral amb la visita de José Manuel Albares

Els dos països han signat tres convenis de cooperació bilateral
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
La visita oficial del ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, José Manuel Albares, al Principat d'Andorra ha servit per reforçar la cooperació bilateral entre tots dos països.
Segons ha informat el Govern del Principat en un comunicat, la visita ha posat de manifest la solidesa i intensitat de les relacions entre Andorra i Espanya i ha servit per signar tres nous instruments de cooperació bilateral.
La ministra d'Afers exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha manifestat que el desplaçament d'Albares és "la prova de la qualitat i la intensitat" de la relació entre tots dos països, una relació que ha assegurat que no és només de bon veïnatge i de cooperació, sinó també d'amistat i confiança.
Tor també ha assenyalat que Espanya és el principal soci econòmic i comercial i un soci estratègic per a Andorra, amb el qual es vol seguir aprofundint aquestes relacions "facilitant les oportunitats per a les empreses de tots dos països".
Per la seva banda, Albares ha reiterat el compromís d'Espanya per enfortir les relacions amb Andorra i el suport a projectes de cooperació que contribueixen al desenvolupament i la prosperitat compartida dels territoris fronterers.
El mandatari espanyol ha qualificat d'"excel·lents" les relacions entre tots dos països, que comparteixen valors, visió alineada en assumptes internacionals i reptes globals i acords que tenen com a objectiu afavorir el benestar de la ciutadania.
Igualment, ha reafirmat el suport d'Espanya a l'acord d'associació amb la UE i ha manifestat que aquest acord és "transcendental" per a Andorra tenint en compte la seva situació geogràfica ancorada en el si d'Europa.
NOUS CONVENIS
Entre els nous convenis signats, destaca l'acord relatiu al repartiment dels béns i actius decomissats procedents d'activitats delictives, que permetrà compartir entre Andorra i Espanya diners o valors confiscats en procediments penals i reforçarà la lluita conjunta contra la delinqüència transnacional.
També s'ha signat un protocol d'entesa sobre formació i cooperació diplomàtica, un text que té com a objectiu reforçar la formació i el desenvolupament professional del personal diplomàtic.
Finalment, s'ha signat un protocol d'entesa amb l'Institut Cervantes amb la finalitat de reforçar la cooperació cultural i acadèmica.
L'agenda del ministre Albares a Andorra ha començat amb una trobada amb el cap de Govern, Xavier Espot, durant el qual s'han abordat qüestions relacionades amb la cooperació transfronterera i de bon veïnatge entre Andorra i Espanya.
Posteriorment, en una reunió de treball amb els ministres i equips tècnics respectius s'han tractat qüestions d'interès comú com el tema migratori i d'estrangeria, la mobilitat, les infraestructures o la cooperació transfronterera.
Finalment, s'ha celebrat una recepció oficial a l'edifici de Ràdio Andorra que ha reunit a representants institucionals, econòmics i de la societat civil i que ha servit per posar en valor els estrets llaços històrics, culturals, econòmics i humans entre Andorra i Espanya.