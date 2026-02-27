Andorra i Espanya reforcen la col·laboració en transformació digital amb un nou protocol

L'acord és fruit d'una reunió mantinguda al gener entre els dos ministres de la matèria
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra i el d'Espanya han reforçat la seva col·laboració en transformació digital amb la signatura d'un nou protocol d'entesa.
Segons ha informat el Govern andorrà en una nota de premsa, la signatura suposa un "pas estratègic" que consolida l'aliança entre tots dos països en un àmbit clau per al desenvolupament econòmic i social.
L'acord és fruit de la reunió mantinguda durant el mes de gener a Madrid entre el ministre de Funció Pública i Transformació Digital andorrà, Marc Rossell, i el seu homòleg espanyol, Óscar López.
En aquesta trobada es van bastir les bases per avançar cap al reconeixement de la cartera digital i es va posar de manifest l'interès compartit de reforçar les línies de cooperació entre els dos països en l'àmbit de la transformació digital.
El nou protocol reforça les "estretes" relacions bilaterals existents i la voluntat compartida d'avançar cap a societats més innovadores, segures i eficients i es considera un salt qualitatiu per a Andorra.
ESPANYA, REFERENT EN POLÍTIQUES DIGITALS
Comptar amb Espanya --un país que es considera referent en polítiques digitals, ciberseguretat i desplegament de serveis públics innovadors-- suposa un impuls determinat per accelerar i reforçar les transformacions que Andorra està duent a terme.
L'acord també s'alinea amb la voluntat de totes dues parts d'enfortir la cooperació tecnològica, especialment en àmbits com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la interoperabilitat de dades, les competències digitals, la salut digital i el suport a la digitalització de les empreses.
DETALLS DEL DOCUMENT
Entrant al detall, l'acord fixa objectius clars i línies de cooperació prioritàries, entre les quals destaquen el desplegament i consolidació de l'administració digital i el govern electrònic o l'intercanvi de coneixement en identitat digital, carteres digitals i certificats electrònics.
També s'inclouen la cooperació en ciberseguretat i protecció de dades, l'impuls de l'ús de la intel·ligència artificial --incloent la infraestructura ALIA-- o el foment de les competències digitals, especialment, la protecció del menor.
Finalment, el protocol permet establir programes de treball anuals, obrir la participació a institucions públiques i privades i promoure l'intercanvi de coneixement i experiències entre els dos territoris.