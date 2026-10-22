Andorra, Espanya i Portugal ultimen el conveni per al reconeixement de títols universitaris

Bardina participa en la IV Reunió de ministres d'Educació Superior Iberoamericana
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
Andorra, Espanya i Portugal han acordat culminar els treballs tècnics per poder signar "pròximament" el Conveni Ibèric de Reconeixement Automàtic de Titulacions d'Educació Superior.
Ho ha informat el Govern andorrà en un comunicat després de la reunió que ha mantingut el secretari d'estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, amb els seus homòlegs d'Espanya i Portugal, de manera paral·lela a la seva participació en la IV Reunió de ministres i altes autoritats d'Educació Superior Iberoamericana celebrada a Alacant (Espanya).
L'acord, actualment en la fase final de redacció, permetrà facilitar el reconeixement de les titulacions entre els tres països i afavorirà la mobilitat dels titulats tant per continuar els seus estudis com per incorporar-se al mercat laboral de qualsevol dels tres països.
UN PAS ENDAVANT
Segons l'executiu, el conveni suposarà un pas endavant en la integració acadèmica i professional de l'espai ibèric i obrirà noves oportunitats als estudiants i graduats andorrans.
Precisament, durant la reunió ministerial, Bardina ha defensat la necessitat de continuar fent passos per facilitar la mobilitat acadèmica i el reconeixement dels estudis entre països, una qüestió d'especial interès per a Andorra, ja que una part important dels estudiants universitaris del país cursen la seva formació a l'estranger.
EUROPA I IBEROAMÈRICA
També ha destacat l'aportació que el Principat pot fer a la comunitat iberoamericana gràcies a la seva doble pertinença a l'Espai Europeu d'Educació Superior i a l'Espai Iberoamericà del Coneixement.
Aquesta posició "singular" permet a Andorra contribuir a l'acostament entre sistemes educatius, compartir bones pràctiques i fomentar instruments que afavoreixin la circulació del talent i del coneixement.