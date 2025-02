Andorra i Espanya acorden actualitzar el conveni educatiu per adaptar-lo al context actual

El sistema espanyol actualment acull més de 3.000 alumnes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

Andorra i Espanya han acordat iniciar l'actualització del conveni existent entre tots dos països en matèria educativa amb l'objectiu d'adaptar-lo al context actual del sistema educatiu espanyol establert al Principat.

Així s'ha acordat en la reunió de la Comissió Mixta hispanoandorrana en matèria educativa que s'ha produït aquest divendres, presidida pel secretari d'estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, segons informa el Govern andorrà en un comunicat.

La reunió també ha servit per tractar aspectes com les infraestructures escolars del sistema educatiu espanyol al Principat i per informar, per la part andorrana, dels canvis normatius que s'han aprovat recentment vinculats a l'educació.

Concretament s'han detallat les modificacions que ha aprovat recentment el ministeri d'Educació andorrà en matèria d'assetjament i absentisme escolar, a més de les dutes a terme en el decret d'escolarització.

Per la seva banda, la delegació espanyola ha exposat les dades referents als recursos i alumnes que té el sistema educatiu espanyol al país i s'ha detallat que actualment s'acull 3.029 alumnes, una xifra "lleugerament superior" a la del curs passat.

Finalment la trobada ha servit per continuar avançant amb el procés de reconeixement de diplomes oficials i que ja havia començat en les últimes reunions celebrades per la Comissió Mixta.

PRESENTS EN LA REUNIÓ

Per la part andorrana, Bardina ha estat acompanyat de l'ambaixadora d'Andorra a Espanya, Eva Descarrega, del director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Institucionals, Albert Maluquer i la directora del departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Eugènia Duró, entre d'altres.

La delegació espanyola l'ha encapçalada l'ambaixador espanyol a Andorra, Carles Pérez-Desoy, i l'han acompanyat la directora general de Planificació i Gestió Educativa, Susana Tejadillos, la consellera d'Educació d'Espanya a Andorra, María Dolores López i la sotsdirectora de la Unitat d'Acció Educativa Exterior, Amaya Cal, entre d'altres.