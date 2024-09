Andorra i Eslovènia estableixen un full de ruta per intensificar la col·laboració

Espot i Golob volen negociar un conveni de doble imposició



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 set. (EUROPA PRESS) -

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, s'ha desplaçat a Eslovènia aquest dilluns per reunir-se amb el primer ministre, Robert Golob, i han establert un full de ruta a fi d'intensificar la col·laboració entre els dos estats en diversos àmbits.

La intenció és afavorir els contactes i intercanvis en l'àmbit de la cooperació econòmica, turística i esportiva, així com en el de la digitalització i la Intel·ligència Artificial (IA), informa el Govern d'Andorra en un comunicat.

Els dos mandataris han exposat davant dels mitjans la voluntat d'iniciar la negociació per establir un conveni per evitar la doble imposició (CDI) que impulsi la col·laboració en "projectes econòmics" entre tots dos estats.

Espot i Golob han explicat que volen fomentar l'intercanvi d'estratègies de viabilitat de les estacions de muntanya "durant tot l'any" en un context de canvi climàtic.

També han coincidit que han d'aplicar-se polítiques de sostenibilitat als territoris de muntanya per afavorir un desenvolupament turístic de qualitat que no impacti en el medi ambient, per la qual cosa han acordat intercanviar experiències i bones pràctiques en un sector "tan important" en tots dos països.

REPTES I OBJECTIUS

Espot ha explicat a Golob el procés d'aproximació d'Andorra a la Unió Europea a través de l'acord d'associació i ha agraït al primer ministre eslovè "el seu suport durant els nou anys" de negociacions amb la UE.

També ha destacat els avanços d'Andorra en l'àmbit de la digitalització i la recent aprovació d'un codi ètic per a l'ús de la IA destinat a l'àmbit públic, privat i als ciutadans.

A més, ha visitat el Centre d'Investigació sobre la Intel·ligència Artificial (Ircai) amb el qual Andorra Recerca + Innovació va establir en 2022 un acord de col·laboració.

Espot ha conclòs la seva visita aquest dilluns a la tarda amb una trobada amb el viceprimer ministre i ministre de Finances, Klemen Bôtjan, amb qui ha abordat la col·laboració econòmica i financera.

En aquesta darrera reunió, han acordat iniciar la negociació per signar un conveni de no doble imposició (CDI) que ha de suposar "noves oportunitats de negoci" entre els dos països.