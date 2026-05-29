Andorra i Eslovàquia reforcen relacions amb una reunió entre Espot i Pellegrini

Els responsables polítics han tractat les negociacions per signar un CDI
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, s'ha reunit aquest divendres amb el president de la República d'Eslovàquia, Peter Pellegrini, per reforçar relacions institucionals, la cooperació bilateral i impulsar vies de col·laboració en àmbits d'interès comú.
La trobada s'ha produït durant la visita oficial d'Espot a Eslovàquia coincidint amb la celebració del 30è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre tots dos països, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Espot i Pellegrini han tractat l'evolució de les negociacions del conveni per evitar la doble imposició (CDI) i han destacat les possibilitats de cooperació econòmica que aquest instrument facilitarà entre els dos països.
Durant la reunió, el president eslovac s'ha interessat pel procés d'aproximació d'Andorra a la UE i també s'han tractat qüestions de l'actualitat política, econòmica i social de tots dos estats, a més de compartir les posicions dels dos governs davant els reptes globals.
'ANDORRA A EUROPA I EL MÓN'
Espot ha aprofitat l'estada a Bratislava per pronunciar una conferència a la facultat de filosofia i lletres de la Universitat Comenius titulada 'Andorra a Europa i el món: reptes i oportunitats' que ha servit per exposar la realitat institucional, econòmica i internacional del Principat.
Durant la seva intervenció, ha posat en relleu el creixement registrat en els darrers anys i la voluntat de l'executiu de reforçar un model de creixement "més equilibrat i menys dependent" del sector serveis.
Quant a la relació amb la UE, el cap de govern ha destacat que l'acord promourà la participació d'Andorra en el mercat europeu i reforçarà l'estabilitat i el creixement econòmic a llarg termini.