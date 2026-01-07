Andorra escull a 50 ciutadans per a l'Assemblea Ciutadana que analitzarà el futur del país

Es tracta de la segona part del procés participatiu iniciat a l'octubre
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)
L'Assemblea Ciutadana del procés participatiu 'Tracem el futur d'Andorra en un món que canvia' ja disposa dels 50 membres necessaris.
Segons ha explicat la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, en un comunicat del Govern aquest dimecres, els ciutadans s'han escollit entre les 457 persones que voluntàriament es van presentar per formar part de l'organisme.
Cadena ha destacat que l'Executiu està "molt content" de l'acollida que ha tingut la segona fase del procés participatiu que es va engegar a l'octubre i que considera que serà decisiva, ja que és la primera assemblea ciutadana que se celebrarà al país.
També ha explicat que aquest dijous es reunirà el comitè rector del procés participatiu per validar la selecció, un conjunt de persones que s'han escollit de manera que puguin ser representatives de la societat andorrana.
Segons ha detallat Cadena, hi ha més representants d'Andorra la Vella, la parròquia (municipi) més poblat, la meitat són de nacionalitat andorrana i l'altra meitat de persones de nacionalitat espanyola, portuguesa, francesa i argentina.
També s'ha seguit el mateix procediment de ponderació per a les diferents edats, estudis o situació de convivència, per la qual cosa hi ha persones solteres, parelles amb fills, parelles sense fills, jubilats, estudiants, treballadors del sector públic o del privat, siguin assalariats o autònoms.
ASSEMBLEA DEL 13 Al 15 DE GENER
L'assemblea se celebrarà entre el 13 i el 15 de gener, quan els 50 membres es reuniran i s'encarregaran de treballar les propostes ciutadanes i sectorials recollides durant la primera fase del procés.
Posteriorment, s'elaborarà un document amb les propostes finals que es traslladaran a les institucions implicades i l'objectiu és que abans que finalitzi el primer trimestre de 2026 es pugui traslladar a la ciutadania el resultat obtingut.