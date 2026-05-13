Andorra engega els tràmits per crear el primer parc natural nacional

El projecte estarà dos mesos en exposició pública i després s'entrarà a tràmit la llei
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Andorra juntament amb els comuns (ajuntaments) de Canillo i Ordino han arribat a l'acord que permet iniciar els tràmits de creació del primer parc natural nacional del Principat.
El ministre de Medi Ambient i portaveu, Guillem Casal, ha explicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que es fa un pas ferm per garantir que la protecció del medi ambient sigui "un eix estructural del model de país", informa el Govern andorrà en un comunicat.
L'acord es publicarà de manera oficial aquest mateix dimecres en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), juntament amb la incoació de l'expedient administratiu i la memòria tècnica justificativa, i començarà un període de dos mesos d'exposició pública.
Tots aquests passos són necessaris per crear el parc i estan regulats per la llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, un conjunt de documentació que es pot consultar al web https://parcnacionalcanilloordino.ad.
Amb aquesta iniciativa, segons ha recordat el ministre, es consolida el compromís del país amb la protecció del medi natural i permet assolir la protecció del 30% del territori nacional, un dels objectius de la legislatura.
Casal ha destacat que la protecció del territori no només és una obligació ambiental sinó també "una garantia de futur econòmic i social", ja que preservar el patrimoni natural també és preservar la identitat i la qualitat de vida del país.
El parc abastarà una extensió de 77,56 km2 --el 16,57% del territori del país-- i un cop constituït, permetrà que Andorra arribi a protegir un total de 144,81 km2, o el que és el mateix, el 30,94% de la superfície del país.
PROTECCIÓ PREVENTIVA I CALENDARI
Amb la publicació en el BOPA de l'edicte, el territori del futur parc tindrà un règim de protecció preventiva, la qual cosa implica que no es poden efectuar actes que suposin una transformació sensible de la realitat física o biològica de l'espai afectat que pot fer impossible o dificultar de manera important la consecució dels objectius de la futura declaració.
Un cop finalitzada l'exposició pública, el Govern del Principat demanarà l'informe previ preceptiu a la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l'Estratègia Nacional de la Biodiversitat d'Andorra (CENBA).
Posteriorment, es tramitarà el projecte de llei de declaració del parc natural nacional al Consell General (Parlament) i si s'aprova, es constituirà oficialment el parc, en naixerà l'organisme de governança i s'elaborarà el pla rector.