Andorra engega un calendari de vacunació per a adults de forma gratuïta

Es volen aconseguir cobertures de vacunació alta per a un millor control de les malalties
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
El ministeri de Sanitat andorrà ha presentat aquest dimarts el calendari de vacunació per les persones adultes que permetrà una administració gratuïta en els centres d'atenció primària.
Segons ha detallat la ministra de Sanitat, Helena Mas, l'objectiu és "harmonitzar" les vacunacions, que fins ara s'administraven sota prescripció mèdica, amb cobertura de la CASS i a través de la fòrmula del copagament.
Mes ha ressaltat que fan "un pas més" en la protecció de la salut pública posant a la disposició de la ciutadania un conjunt de vacunes de forma gratuïta, augmentat la protecció individual i la immunitat de grup per prevenir la malaltia, evitar la transmissió i protegir a tota la població.
Concretament, per a les persones de 40 anys s'ha previst l'administració d'una dosi de la vacuna contra la diftèria, tètanus i tos ferina acelular de l'adult (dTpa).
Als 65 anys s'administrarà una dosi de la dTPa, dues dosis de la vacuna contra l'herpes zóster i una dosi de la vacuna contra la pneumococ, mentre que als 80 anys es punxarà la vacuna del virus respiratori sincitial (VRS).
En el cas de les embarassades, prioritzant la protecció mare-fill, s'ha previst l'administració d'una dosi de la vacuna dTpa que es recomana en cada embaràs entre les setmanes 27 i 36 de gestació.
Finalment, per a la població en general major de 18 anys que no s'hagin vacunat o no tinguin immunitat podran rebre dues dosis de la vacuna contra la varicel·la, tres dosis de la vacuna contra la diftèria i el tètanus, dues dosis de la triple vírica i tres dosis de la de l'hepatitis B.