Andorra encareix entre un 2% i un 2,5% els preus del peatge del túnel d'Envalira el 2026

També es renova la reducció tarifària per als residents i treballadors del Pas de la Casa (Andorra)
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat les noves tarifes del peatge del túnel d'Envalira per a l'any 2026, que encareix entre un 2% i un 2,5%.
Segons informa l'executiu en un comunicat aquest dilluns, les noves tarifes, que s'aplicaran a partir de l'1 de gener del 2026, són el resultat de la proposta presentada per la societat concessionària, Túnel d'Envalira SA, i el Govern andorrà l'ha aprovat.
Concretament, els preus s'actualitzen aplicant la fórmula de càlcul establerta en el contracte de concessió que té en compte el còmput dels índexs de preus al consum (IPC) interanuals de l'octubre de l'any vigent a Andorra, Espanya i França --2,70%, 3,10% i 0,90%, respectivament--.
D'aquesta manera, el preu per als vehicles lleugers passa dels 7,90 euros actuals als 8,10 euros, la qual cosa equival a un increment del 2,53%, mentre que les furgonetes i els vehicles amb remolc pagaran 14,20 euros en comptes dels 13,90 actuals (+2,16%).
Els vehicles pesants i autocars veuran com el preu del peatge augmenta dels 15,90 euros actuals als 16,30 (+2,52%), mentre que els vehicles amb una alçada superior als 3 metres i amb més de dos eixos pagaran 20,30 euros en comptes dels 19,90 actuals (+2,01%).
Finalment, les motos i vehicles de dues o tres rodes abonaran 4,80 euros, deu cèntims més del que pagaven fins ara, la qual cosa suposa un augment del 2,13%.
REDUCCIONS AL PAS DE LA CASA
Igualment, el Govern del Principat ha decidit renovar el conveni de reducció tarifària per als usuaris del túnel que treballen o resideixen al Pas de la Casa (Andorra) per al període 2026-2030 i que estableix una reducció del 50% de les tarifes.
El descompte també s'aplica a les empreses andorranes de transport col·lectiu de passatgers de línia regular amb parades d'origen i destinació dins el territori andorrà i per a les empreses de mercaderies que tinguin la radicació comercial principal al Pas de la Casa.