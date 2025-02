Andorra emfatitza la importància de lluitar contra els estereotips de gènere en el CEDAW de l'ONU

Mariona Cadena destaca que "la igualtat no pot esperar"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana d'Andorra, Mariona Cadena, ha remarcat la importància de lluitar contra els estereotips de gènere per avançar cap a la igualtat durant la seva participació en el debat sobre els estereotips de gènere organitzat pel Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) de les Nacions Unides (ONU).

Segons ha informat el Govern d'Andorra en un comunicat aquest dilluns, Cadena, que ha participat en el debat de manera telemàtica, ha dit que els estereotips de gènere són construccions socials que atribueixen diferents rols, comportaments i capacitats a homes i dones i, per tant, "perpetuen les desigualtats estructurals" i limiten el potencial de les persones.

Cadena ha afirmat que la persistència d'aquests estereotips contribueix "a la discriminació, la violència de gènere i la bretxa salarial", i també s'ha referit a la persistència d'aquests estereotips en l'entorn digital.

En aquest sentit, la secretària d'estat ha reafirmat el compromís del Govern andorrà amb la igualtat de gènere i ha fet una crida a "unir forces" contra els estereotips entre les administracions públiques, el sector privat i la societat civil.

Des del seu punt de vista, no es pot permetre que els prejudicis del passat defineixin el futur de la societat actual i ha subratllat que "la igualtat no pot esperar".

EDUCACIÓ PER TRANSFORMAR

Cadena ha assenyalat que l'educació és "una de les eines més poderoses" per transformar la societat i ha apostat per integrar la perspectiva de gènere en els programes escolars com la fórmula per prevenir la violència de gènere i trencar amb els estereotips des de la infància.

Precisament ha recordat que el Govern d'Andorra ha creat un dossier de recursos pedagògics per a la igualtat adreçat als docents de primària i secundària de tots els sistemes educatius presents al país (andorrà, espanyol i francès).