Andorra duplica el nombre de turistes d'estiu en deu anys i diversifica la seva oferta

Budzaku (Andorra Turisme) qualifica d'"espectacular" l'increment



BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

Andorra ha duplicat des del 2013 el nombre de turistes i pernoctacions durant els mesos d'estiu, per la qual cosa enguany aposta per la diversificació de la seva oferta per desestacionalitzar un sector que comença a tenir problemes de massificació.

Ho ha explicat aquest dimecres en una trobada amb periodistes a Barcelona el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, qui ha qualificat d'"espectacular" l'increment de visitants i pernoctacions.

Així, entre 2013 i 2023 ha augmentat el nombre de turistes un 76% en passar de 2,2 milions a 4 milions al llarg de l'any, mentre que les pernoctacions es van incrementar un 71%, ja que van passar de 6,9 milions a 11,7 milions.

En aquests deu anys, el nombre de turistes d'estiu ha augmentat un 94%, de 783.955 el 2013 a 1,5 milions el 2023, i les pernoctacions van pujar un 99%, en passar de 2 milions a 4 milions.

Budzaku ha assegurat que Andorra es consolida com a destinació els 365 dies a l'any, no només a l'hivern, i en tractar-se d'un perfil de visitant molt familiar (el 40% dels turistes hi va en família, ha explicat) i amb un poder adquisitiu mitjà-alt (un 69%) l'entitat que dirigeix vol diversificar l'oferta i que el patrimoni natural del principat tingui més pes respecte a la concentració urbana actual.

S'ha referit als tres projectes que té Andorra Turisme per potenciar la pràctica d'esports, l'oferta de salut i el 'wellness' i l'anomenada destinació Premium, adreçada a nòmades digitals (un nou tipus de turista que per qüestió de treball passa temporades llargues al Principat amb la seva família) i la promoció de les bordes andorranes, cases de camp on es guardaven pastures que es remunten al segle XVI i que han estat reconvertides com a establiments rurals.

ACTIVITATS

En aquest sentit, la directora de Màrqueting d'Andorra Turisme, Noemí Pedra, ha explicat les principals activitats d'aquesta temporada, en la qual destaquen el festival de música electrònica Andorra Mountain Music, que tindrà lloc al Tarter els dies 29 i 30 de juny, a més del Cirque du Soleil, que en aquesta ocasió presenta 'Sublim', inspirat en el món de la moda, amb 22 actuacions a partir del 6 de juliol.

La gastronomia i l'esport són dos pilars de l'oferta aquest estiu, per la qual cosa del 28 d'agost a l'1 de setembre Andorra esdevindrà l'"epicentre del ciclisme de muntanya" en acollir el Campionat del Món de BTT, i a mitjans de setembre, se celebrarà la tercera edició d'Andorra Taste, trobada internacional de cuina d'alta muntanya per la qual han passat en anys anteriors Joan Roca (El Celler de Can Roca), Oriol Castro (Disfrutar) o Gastón Acurio (Astrid & Gastón).

Segons les dades d'Andorra Turisme, el 94% dels turistes --francesos i espanyols, tot i que la procedència es diversifica cada vegada més-- té com a activitat principal les compres, per la qual cosa s'ha creat la marca Shop in Andorra per impulsar fòrums, cursos formatius i un Observatori del Comerç.

La naturalesa, senyal d'identitat del país i que és promocionada a escala internacional gràcies a l'acord que té Andorra Turisme amb National Geografic, compta amb atraccions com el mirador del Roc del Quer, el Pont Tibetà, el mirador Solar de Tristaina, i rutes "màgiques" adreçades als nens.