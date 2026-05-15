Andorra dona suport a la creació d'un tribunal especial per la guerra d'Ucraïna

El Principat expressa en el Consell d'Europa el seu compromís amb la justícia internacional
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)
La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha anunciat que el Principat s'adherirà a l'acord per instituir el Comitè de Direcció del Tribunal Especial per al Crim d'Agressió contra Ucraïna.
Tor ho ha anunciat durant la seva intervenció en la sessió plenària de la 135a sessió del Comitè de Ministres del Consell d'Europa que se celebrava fins aquest divendres a Chisinau (Moldàvia), informa el Govern andorrà en un comunicat.
Durant la seva intervenció davant els representants dels 46 estats membres del Consell d'Europa, la ministra ha reiterat el compromís d'Andorra amb el multilateralisme, la defensa dels drets humans, la democràcia i el respecte del dret internacional.
De fet, un dels eixos principals de la seva intervenció ha estat el suport d'Andorra a Ucraïna i ha recordat que el Principat forma part del Registre de Danys per a Ucraïna des de la seva creació i que va ser un dels primers estats a signar el conveni que estableix la futura Comissió Internacional de Reclamacions.
Tor també ha expressat el suport d'Andorra al pla d'acció del Consell d'Europa per a Ucraïna, amb una atenció especial a les poblacions més vulnerables, especialment els infants afectats per conflictes armats.
Durant el debat sobre el futur democràtic europeu, Tor ha alertat sobre les noves amenaces que afecten la democràcia, especialment "les ingerències i manipulacions informatives" que provenen de l'exterior i que poden alterar processos electorals.
Alhora, ha valorat positivament la iniciativa del secretari general del Consell d'Europa relativa a un Nou Pacte Democràtic per a Europa, orientada a reforçar la resiliència democràtica dels estats membres.
IMMIGRACIÓ
Quant a qüestions migratòries, Imma Tor ha defensat la necessitat de mantenir un diàleg "franc i obert" sobre les migracions des d'una perspectiva basada en els drets humans i ha reiterat el suport d'Andorra a la independència i imparcialitat del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Durant la sessió, els ministres també han abordat qüestions vinculades a la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, l'acció del Consell d'Europa en matèria migratòria, l'estratègia d'acció exterior de l'organització i la cooperació entre el Consell d'Europa i la Unió Europea.
La sessió s'ha tancat amb el traspàs de la presidència del Comitè de Ministres de la República de Moldàvia al Principat de Mònaco, que assumirà les noves prioritats de treball de l'organització.
TROBADES BILATERALS
En paral·lel a la sessió ministerial, la ministra ha mantingut diverses reunions bilaterals i trobades informals amb homòlegs europeus per continuar reforçant les relacions diplomàtiques i la cooperació bilateral.
Concretament, ha tingut trobades amb representants de França, Suïssa, Espanya, Noruega, San Marino, Àustria, República Txeca i Bèlgica.