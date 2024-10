Andorra diu que començarà a negociar les discrepàncies a la frontera amb Espanya el 2025

Tor assegura que "la major part" dels límits entre els dos països coincideixen

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS)

La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha explicat que el Principat i Espanya tenen previst encetar el 2025 la negociació per esclarir els límits fronterers entre els dos estats, durant la seva compareixença davant la comissió legislativa de Política Exterior d'aquest divendres.

Ha assegurat que "la major part" de la frontera dibuixada en els mapes entre Andorra i Espanya coincideix, si bé ha assenyalat discrepàncies en alguns punts, que no ha concretat per no alimentar la polèmica, en les seves paraules.

Els treballs estan en fase tècnica i no serà fins a l'aprovació de tots els informes que quedarà establert el calendari de negociació entre els dos estats.

La revisió de la frontera entre Andorra i Espanya es va acordar el 2022 després que, a finals del 2021, Catalunya va assegurar que el parc solar que el Principat havia instal·lat a la zona del planell de la Tossa se situava en territori català.

El conseller general (parlamentari) de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha preguntat si la nova delimitació podria afectar la instal·lació solar, sobre la qual cosa Tor ha respost que no li podia respondre, però que la intenció és buscar solucions negociades per aconseguir "el millor" per a totes les parts.

En unes declaracions als periodistes després de la compareixença, la ministra ha assegurat que "no hi ha cap urgència" per tancar l'acord, ja que, segons ha dit, han passat segles sense definir exactament la frontera, però ha defensat que fer-ho és convenient.

MULTES DE TRÀNSIT

Tor ha explicat que Andorra negocia amb França com intercanviar informació per cobrar la multes de trànsit dels andorrans al país veí o dels francesos al Principat.

L'executiu andorrà ha remès al francès una contraproposta perquè els termes previstos "se cenyeixin als textos europeus sobre la matèria", ja que la proposta inicial francesa anava molt lluny, ha dit Tor.

Ha afirmat que no han rebut cap resposta de França i no ha concretat una data per a l'entrada en vigor de l'acord, però sí que ha opinat que és una qüestió "important" per a la seguretat a la carreteres i per millorar la relació transfronterera.