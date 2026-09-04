Andorra detecta un increment de casos de violència de gènere digital: 12 el 2026

El Govern del Principat i Andorra Telecom impulsen una campanya de prevenció
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
Andorra ha detectat un increment de casos de violència de gènere digital i, segons ha explicat la secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, de les 229 dones ateses pel Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) entre gener i maig del 2026, 12 han patit aquest tipus de violència.
Cadena també ha detallat que, dels 359 casos atesos en el SAVVG el 2025, 12 van ser de violència digital i que entre 2023 i 2025 aquests casos s'han duplicat, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.
La secretària d'estat ha afirmat que la violència digital és una realitat que "pot adoptar formes molt variades" i que, moltes vegades, es normalitza dins les relacions personals.
Per prevenir aquestes situacions, Igualtat i Andorra Telecom han impulsat una acció conjunta de sensibilització que vol fomentar relacions digitals respectuoses, emmarcada dins la campanya 'Destapa la violència. No sempre deixa marca', i al setembre difondran missatges a les seves xarxes socials per conscienciar la població.
"CONDUCTES DE CONTROL"
El Govern andorrà recorda que es tracta d'un tipus de violència que es pot produir a través del mòbil, les xarxes socials, les aplicacions de missatgeria o la geolocalització, entre d'altres.
Cadena ha recordat que demanar contrasenyes, controlar la ubicació, exigir una disponibilitat constant o compartir contingut sense consentiment no són mostres d'afecte, sinó que suposen "conductes de control".
En aquest sentit, s'ha mostrat esperançada que la campanya "pugui donar eines" a les dones per identificar aquest tipus de violència i poder-ho denunciar a través del telèfon gratuït i confidencial 181.