Andorra deté un empresari presumptament vinculat al tràfic de drogues

Resident a Andorra, regentava una empresa de transports i el buscaven a Espanya i França
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS)
La Policia d'Andorra va detenir dimarts el responsable d'una empresa de transports presumptament vinculat al tràfic de drogues i buscat per Espanya i França.
Segons detalla en un comunicat, l'arrest es va dur a terme en una operació judicial internacional que s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil, el grup d'estupefaents de la secció d'investigació de la Gendarmerie Nationale a Bordeus i l'OFAST (Oficina Antidroga francesa).
Es tracta d'un home de 37 anys, resident a Andorra, el qual s'acusa d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i d'un delicte contra l'ordre públic per pertànyer a una banda organitzada.
La investigació va començar a finals de desembre, arran de l'activació d'una comissió rogatòria internacional després que la Gendarmerie i la Guàrdia Civil interceptessin, l'agost del 2025 a Bordeus, un camió provinent d'Espanya amb 1.300 quilos de cocaïna.
A partir de la detenció del conductor, es va descobrir que el responsable de l'empresa de transports, detingut aquest dimarts, seria qui organitzava la distribució de la droga i, per tant, estava vinculat a una xarxa organitzada de tràfic d'estupefaents a escala internacional.
L'home hauria organitzat la logística de l'empresa --amb seu a Espanya-- des del Principat d'Andorra, transportant estupefaents des de la península Ibèrica cap a altres països europeus sense passar per Andorra.
Després d'una intensa investigació dels especialistes de l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal en cooperació amb els experts dels cossos i forces de seguretat espanyoles i franceses per comprovar els moviments de l'empresari i la seva relació amb el tràfic de drogues, França en va demanar la detenció aquesta setmana a través de la Interpol.
De fet, la justícia francesa també acusa l'ara detingut d'un delicte contra l'administració de justícia per blanqueig.
DECOMÍS
Durant l'escorcoll al domicili del detingut, que es va efectuar el mateix dimarts a última hora, es van decomissar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu.
De manera simultània, la Guàrdia Civil, juntament amb efectius de la Gendarmeria i l'OFAST, va dur a terme altres escorcolls a Saragossa en els quals van localitzar 3 quilos de marihuana, 20.000 euros en efectiu, un altre rellotge d'alta gamma, dispositius electrònics i diversa documentació.
La investigació del cas continua oberta i sota secret de sumari.