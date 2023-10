Andorra destinarà un 70% del pressupost del 2024 a "reforçar l'estat del benestar"

El Govern del Principat preveu invertir-hi 67,4 milions d'euros



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha presentat aquest dimarts el projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2024, que preveu destinar un 70% de la despesa a "reforçar els pilars de l'estat del benestar".

Concretament, els diners aniran a inversions directes en habitatge, salut, educació, ajuts a la ciutadania i infraestructures "necessàries per al desenvolupament d'Andorra", ha informat l'executiu en un comunicat.

Ho ha anunciat el ministre de Finances, Ramon Lladós, que en una roda de premsa ha destacat que els comptes tenen com a objectiu "afrontar els reptes actuals" del país i continuar invertint en el seu creixement.

A més a més, ha remarcat que les inversions es duguin a terme "preservant la resiliència financera" de l'Estat.

El text preveu uns ingressos de 585.885.427 euros i una despesa total de 618.567.207 euros, la qual cosa suposa una projecció del dèficit de 32.681.780 euros.

El titular de Finances ha afirmat que l'evolució positiva de l'execució pressupostària dels últims anys fa pensar que el deficit final "podria ser menor".

HABITATGE, SALUT I TRANSPORT PÚBLIC

El comunicat detalla que el pressupost preveu una inversió total de 67,4 milions d'euros, la qual cosa suposa un 52% més que el 2023.

El ministre ha subratllat que és el pressupost amb la inversió "mes gran" que ha tingut mai el Principat.

La voluntat del Govern andorrà és traslladar l'augment dels ingressos cap a partides d'inversió reals per "afrontar els reptes de la ciutadania" i invertir en projectes que permetin el creixement econòmic sense augmentar l'endeutament de l'Estat.

La principal partida d'inversions, de 30,5 milions, correspon a habitatge, particularment a la compra i la reforma d'immobles per "fer créixer el parc públic d'habitatge assequible".

Els comptes també contemplen 17 milions d'euros per a programes de digitalització, 7,1 milions per al desviament de la Massana i 4,5 milions per a infraestructures hospitalàries.

Quant a despesa corrent, destaquen els increments de 8,3 milions d'euros destinats a continuar "millorant i desenvolupant" el servei de transport públic gratuït, l'augment de gairebé 6 milions del pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i l'increment de 4,5 milions de la partida per a ajuts a la ciutadania.

Sobre les despeses financeres, Lladós ha emfatitzat que Andorra està en una "bona situació" i per això ha assegurat que a diferència de la majoria de països, el Principat pot destinar els ingressos de l'Estat a reforçar el benestar i a continuar invertint i no a fer front al cost del deute, segons ell.

MÉS INGRESSOS

El projecte de llei preveu uns ingressos corrents de 586 milions d'euros, la qual cosa suposa un 11% més que el 2023.

Concretament, la recaptació de l'Estat ha augmentat "significativament" en relació amb els impostos directes, en particular amb l'impost de societats, que ha crescut un 48% respecte al 2023.

Segons Lladós, aquestes dades demostren "el creixement econòmic de les empreses del país".

A més a més, els impostos indirectes mostren un "comportament similar" al d'exercicis anteriors, la qual cosa segons el ministre evidencia la diversificació de l'economia i una dependència més baixa de les importacions.

El Govern andorrà també ha previst la distribució de dividends procedents de la companyia pública de telecomunicacions, Andorra Telecom, però en canvi no s'ingressaran els dividends de la companyia energètica pública, FEDA.

Finalment, Lladós ha anunciat que per a l'exercici 2023 es preveu tancar amb un "equilibri pressupostari".