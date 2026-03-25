Andorra destina 500.000 euros a una nova edició del programa de digitalització d'empreses

Els interessats podran començar a sol·licitar les subvencions el pròxim 8 d'abril
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dimecres l'obertura d'una nova edició del programa de digitalització d'empreses que compta amb un pressupost de 500.000 euros, el mateix que el 2025.
Segons el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, el programa ha estat "clau" per avançar en la maduresa digital del sector privat i aconseguir arribar als objectius de digitalització del Principat, informa el Govern andorrà en un comunicat.
El programa té com a objectiu ajudar les empreses andorranes a adoptar tecnologies digitals i avançar cap a un negoci més innovador i eficient, proporcionant suport econòmic i eines per a la seva transformació digital.
La línia d'ajuts d'aquest any manté la filosofia de l'anterior i també s'han aplicat alguns ajustos per garantir una millor experiència amb la simplificació del programa, s'ha actualitzat el catàleg per impulsar una digitalització més avançada i s'ha orientat el programa cap a solucions de més valor estratègic.
D'una banda i dedicat a empreses de restauració, s'ha incorporat una línia d'ajuts per impulsar un programa de gestió, per poder impulsar una plataforma de reserva en línia i per poder tenir la carta i els menús digitals.
Així mateix, el programa d'aquest any també incorpora millores per a les solucions transversals perquè les empreses puguin impulsar i tenir emmagatzematge i serveis en el núvol i puguin impulsar la gestió electrònica de pagaments.
Rossell ha explicat que el pròxim 1 d'abril es preveu la publicació del decret de programa en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i l'obertura del termini per demanar subvencions està prevista el 8 d'abril.