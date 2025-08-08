Andorra destina 3,5 milions d'euros en el primer trimestre de 2025 a pensions de renda mínima

Una mèdia d'1.375 persones de més de 65 anys s'han beneficiat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra, a través del Ministeri d'Assumptes Socials, ha destinat 3,5 milions d'euros durant el primer trimestre de 2025 a pagar pensions de solidaritat, unes ajudes que busquen garantir una renda mínima per viure dignament.
Segons un comunicat del departament d'Estadística aquest divendres, el Govern andorrà va destinar 2,21 milions per a una mèdia d'1.375 persones beneficiàries majors de 65 anys.
Del total, 932 són dones i 443 són homes; segons la seva nacionalitat, 327 persones eren andorranes, 712 espanyoles, 156 portugueses, 41 franceses i 140 d'altres nacionalitats, mentre que de mèdia, un 87,8% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
D'altra banda, el Ministeri va destinar 1,27 milions a 380 persones menors de 65 anys: 208 dones i 171 homes, dels quals 216 eren andorrans, 94 espanyols, 51 portuguesos, 7 francesos i 12 persones d'una altra nacionalitat.
En aquest cas, per tram d'edat, de mèdia, un 51,1% tenien entre 46 i 65 anys; el 17,6% entre 36 i 45 anys; el 15,9% entre 26 i 35 anys; el 10,7% entre 66 i 75 anys, i el 4,7% entre 18 i 25 anys.
PENSIONS NO CONTRIBUTIVES
Quant a les pensions no contributives, durant el primer trimestre de 2025 s'han destinat un total d'11,76 milions d'euros.
Durant els tres primers mesos de l'any, hi ha hagut, de mèdia, un total de 12 persones beneficiàries d'aquesta prestació, el 91,7% de les quals eren dones i totes elles eren majors de 95 anys.
Quant a la seva nacionalitat, una mèdia de 8 persones eren de nacionalitat andorrana i 4 de nacionalitat espanyola.