Andorra destina 2,75 milions a ajudes per a l'estalvi energètic i el vehicle elèctric

S'obren les convocatòries per als programes Renova i e-Engega 2024



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Els programes del Govern d'Andorra per promocionar l'estalvi energètic i el vehicle elèctric, Renova i e-Engega respectivament, disposaran enguany d'una partida de 2,75 milions d'euros.

Ho ha anunciat l'executiu en un comunicat, en què assenyala com a "clau" l'acompanyament de la ciutadania per fer la transició energètica i complir els objectius de reducció d'emissions de CO2.

Les convocatòries per accedir als programes d'ajudes econòmiques s'obriran oficialment el 17 d'abril, amb la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (Bopa).

RENOVA

El programa Renova, destinat a ajudes pera rehabilitar edificis o habitatges individuals per fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica, estarà dotat amb 2 milions d'euros, una xifra que "consolida" la borsa econòmica de l'edició anterior.

La subvenció contribueix a sufragar "entre un 20 i un 40%" de la instal·lació d'equips d'alta eficiència per a la producció de calor i climatització per a ús de calefacció o producció d'aigua calenta sanitària.

També es pot rebre una ajuda del 40% de l'import total de les obres per a la instal·lació d'equips d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica i autoconsum, amb un "límit màxim" de 6.000 euros.

Les ajudes són del 20% per a la millora de l'eficiència energètica de les finestres i portes-finestres, amb la voluntat de "millorar l'aïllament" dels habitatges i així reduir el consum d'energia.

E-ENGEGA

En el cas del pla e-Engega, la dotació és de 750.000 euros i té com a objectiu fomentar l'adquisició de vehicles elèctrics purs o híbrids endollables per "impulsar la descarbonització del sector de la mobilitat".

Per a 2024 s'han previst novetats per "arribar a més ciutadans", i per això s'ha decidit no subvencionar el desballestament de vehicles antics, sinó que es focalitzarà a potenciar l'adquisició de vehicles poc emissors de CO2.

La subvenció podrà ser d'un màxim de 6.000 euros per als vehicles purs i de 3.000 per als híbrids endollables, en el cas dels turismes, i de fins a 18.000 euros per a vehicles de transport de mercaderies elèctrics purs i 4.500 per als híbrids.

El comunicat recorda que a les ajudes del Govern se sumen les que destinen "de forma obligatòria" en els punts de venda.

BALANÇ DE 2023

El Govern també ha fet balanç de 2023: en el cas del Renova, l'any passat es van rebre 403 sol·licituds, de les quals 259 es van acceptar, i es van atorgar gairebé 2 milions en ajudes directes.

I el programa e-Engega va subvencionar 115 vehicles amb una partida global atorgada de 721.871,05 euros.

El Renova, des de 2011, i el pla e-Engega, des de 2017, han atorgat una borsa econòmica total de 20 milions d'euros.