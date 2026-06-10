Andorra destina 21,6 milions a comprar edificis per guanyar 150 pisos més al parc públic

El Govern activa un concurs al que els privats podran presentar-se fins al 30 de juny
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha previst una partida de 21,6 milions d'euros per poder comprar edificis i guanyar 150 pisos més per al parc públic de lloguer assequible.
La compra s'articularà a través de la convocatòria d'un concurs públic que ha aprovat aquest dimecres el consell de ministres, segons ha informat l'executiu en un comunicat.
El concurs preveu l'adquisició d'edificis plurifamiliars o d'ús hoteler -tant existents com en construcció- per destinar-los a habitatge una vegada rehabilitats, si és necessari.
La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que aquesta convocatòria representa "un salt qualitatiu" en la política d'habitatge, destacant que la compra d'edificis permet actuar amb més rapidesa que la promoció de nova construcció i oferir solucions immediates a les necessitats detectades.
La voluntat de l'executiu és arribar als 650 habitatges de lloguer assequible -a finals de 2027 està previst disposar de 500- i avançar cap a un model amb més pes del sector públic en l'oferta residencial.
La ministra ha detallat que el concurs es desenvoluparà en règim de concurrència pública i amb criteris de valoració que combinen preu i qualitat, tenint en compte factors amb el cost d'adquisició, l'estat de conservació, el nombre d'habitatges, la proximitat als serveis o la possibilitat d'entrar a viure en terminis curts.
Quant al calendari, les ofertes es podran presentar entre el 15 i el 30 de juny i el procés de desenvoluparà en dues fases: una primera d'admissió de candidatures i taxació dels immobles, i una segona de presentació d'ofertes econòmiques.