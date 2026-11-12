Andorra demana més cooperació europea per protegir la democràcia davant les noves amenaces

Espot intervé en la 9a Cimera de la Comunitat Política Europea a Dublín
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha defensat aquest dijous la necessitat de reforçar la cooperació europea per fer front a les noves amenaces.
Ho ha dit durant la seva intervenció en la taula rodona 'Protegir i defensar una Europa democràtica' de la 9a Cimera de la Comunitat Política Europea celebrada a Dublín, informa el Govern en un comunicat.
Espot ha alertat que la desinformació, les ingerències estrangeres i els ciberatacs poden erosionar la confiança ciutadana, la cohesió social i els processos democràtics.
En aquest sentit, ha defensat que la ciberseguretat és també "una qüestió de sobirania" i és important que els països de petita dimensió territorial puguin participar juntament amb els estats de la UE en els treballs per fer front a la lluita contra els ciberatacs.
Durant la seva intervenció també ha incidit en la necessitat de protegir els infants en l'entorn digital i ha afirmat que aquests reptes "no entenen de fronteres", per la qual cosa la resposta tampoc no es pot limitar a les fronteres nacionals.
Per aquest motiu, Espot ha reiterat la disposició d'Andorra a contribuir en els treballs del Consell d'Europa contra la manipulació de la informació i les ingerències estrangeres.
Ha tancat la seva intervenció reivindicant la llibertat d'expressió i la capacitat dels ciutadans de formar-se un criteri propi com a pilars de la democràcia, tot afegint que per protegir-la calen més que paraules: "exigeix acció, cooperació i solidaritat".
LLUITA CONTRA LES DROGUES
Durant la cimera, Espot també ha participat en la reunió de la Coalició Europea contra les Drogues i ha mostrat el suport del Principat a la declaració adoptada, que reforça la col·laboració en la prevenció i en la lluita contra el tràfic il·lícit.
Durant la jornada de treball a Dublín, el polític andorrà també ha tingut l'oportunitat d'intercanviar impressions amb els diferents líders europeus.
Entre d'altres, ha pogut mantenir reunions bilaterals amb la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, amb el príncep Albert de Mònaco, i amb el ministre d'Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, amb els quals ha pogut compartir les prioritats dels petits estats en el si del continent europeu.