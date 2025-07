Andorra demana una governança financera internacional que integri totes les realitats existents

El Principat s'adhereix a la Plataforma d'Acció de Sevilla de la FFD4

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha apel·lat davant la comunitat internacional a avançar de manera coordinada cap a una governança financera internacional representativa, capaç d'integrar les diverses realitats de tots els països.

Espot ho ha dit durant la seva intervenció en la IV Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament de les Nacions Unides (FFD4), que se celebra a Sevilla, segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat.

El dirigent ha afirmat que la presència d'Andorra en aquesta conferència és testimoni de la importància que es dona al multilateralisme per construir un futur més "equitatiu, sostenible i integrador".

En aquest sentit, en el seu discurs ha subratllat la necessitat de reformar l'arquitectura financera internacional per fer-la més inclusiva i representativa, i ha demanat que "s'escoltin i tinguin en compte" les veus de tots els estats, grans i petits, desenvolupats i en vies de desenvolupament.

Durant la intervenció també ha destacat que a escala global només s'ha avançat un terç en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un fet que considera un senyal d'alarma per a la comunitat internacional.

En aquest context ha dit que Andorra s'adhereix a la declaració conjunta presentada pels estats iberoamericans, durant la conferència, que subratlla la necessitat d'un multilateralisme més eficaç davant les diferents prioritats de desenvolupament.

Espot s'ha referit a l'esperit de solidaritat internacional en reafirmar el compromís d'Andorra en favor de l'ajuda pública al desenvolupament en els àmbits de la lluita contra el canvi climàtic, l'educació en particular de les nenes, la lluita contra la desigualtat, la discriminació i de les poblacions més vulnerables, especialment els infants i les persones amb discapacitat.

CANVI CLIMÀTIC

El cap de govern també ha identificat el canvi climàtic com una de les crisis més urgents dels temps actuals i ha remarcat que ocupa "un paper central" en les prioritats de l'executiu.

Per exemple, s'ha referit a la implementació d'iniciatives concretes, com l'emissió dels bons verds, socials i de sostenibilitat, a més de la creació d'un fons verd per donar suport a la transició energètica.

Finalment, el Govern central ha informat que Andorra s'ha adherit a la Plataforma d'Acció de Sevilla, un nou marc global per al finançament del desenvolupament sostenible que desenvoluparà les accions que recull el document final de la IV Conferència Internacional de les Nacions Unides.