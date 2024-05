Andorra demana evitar bloquejos de trànsit durant les manifestacions d'agricultors del dilluns

Els talls "en principi" no afectaran als estudiants que realitzin les proves de selectivitat



El Govern d'Andorra ha demanat a les autoritats veïnes que prenguin "les mesures necessàries" per evitar el bloqueig del trànsit total anunciat durant 24 hores entre les 10 hores del dilluns i les 10 hores del dimarts a l'accés del territori andorrà per la carretera N-145 a causa de protestes d'agricultors.

En un comunicat aquest divendres, l'Executiu ha titllat d'inacceptable que Andorra sigui "víctima" d'unes problemàtiques alienes i de les quals no té capacitat de resolució.

"El diàleg és permanent, tant per la via diplomàtica com a nivell tècnic, des de l'anunci de les protestes que han d'implicar talls circulatoris en diversos punts fronterers del Pirineu, incloent l'accés a Andorra amb un bloqueig total del tràfic a la Seu d'Urgell (Lleida)", han afegit.

Per aquest motiu, han explicat que seguiran en contacte amb les autoritats i amb els promotors de les manifestacions durant tot el cap de setmana i, en el cas que es produeixin afectacions, el Govern ja ha acordat que es garanteixi el pas de vehicles d'emergències i urgències.

PROVES SELECTIVITAT

També han dit que "en principi" els estudiants andorrans que hagin de realitzar les proves d'accés a la universitat a La Seu d'Urgell no es veuran afectats per l'anunci dels talls, perquè els exàmens estan programats pel dimarts al migdia.

"Si fos necessari, el Ministeri d'Educació facilitaria, amb la coordinació dels equips policials de tots dos territoris, el pas dels estudiants", han garantit.

A més, han recomanat seguir els anuncis de les afectacions del trànsit a través de les xarxes de Mobilitat, on s'actualitzarà la informació, i el Ministeri d'Afers exteriors posa a la disposició de la població el telèfon d'emergències consulars 324292 davant d'alguna eventual emergència.