Andorra demana a Catalunya que els seus esportistes puguin accedir al CAR de Sant Cugat (Barcelona)

El conseller Álvarez visita amb Bonell les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)
La ministra de Cultura, Joventut i Esports d'Andorra, Mònica Bonell, ha reclamat al conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que els esportistes del Principat puguin accedir al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
La petició l'ha fet durant la visita que Álvarez ha fet aquest dijous a Andorra, durant la qual ha pogut conèixer les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) i que ha de servir per reforçar la cooperació bilateral entre Andorra i Catalunya en l'àmbit esportiu, informa l'executiu andorrà en un comunicat.
Concretament, Andorra voldria formalitzar un conveni de col·laboració perquè, prèvia coordinació amb les federacions esportives corresponents, els esportistes del país puguin fer servir els principals serveis del CAR "en igualtat de condicions i oportunitats que els de les seleccions espanyola i catalana".
Igualment, aquest acord també hauria de permetre que els esportistes catalans poguessin fer servir les instal·lacions del CTEO.
Bonell ha explicat que la voluntat és reprendre un conveni que es va iniciar el 2020 i que l'objectiu és que els esportistes andorrans puguin competir i preparar-se "en les mateixes condicions que els seus homòlegs".
Per la seva banda, Álvarez ha defensat que l'alt rendiment "és un punt molt important per a la Generalitat" i que, precisament, aquest any tenen la voluntat de canviar el decret que ho regula, per la qual cosa si prospera l'acord amb Andorra, els esportistes del Principat es podran beneficiar de les prestacions del CAR.
La proposta s'emmarca en la voluntat de consolidar i ampliar les vies de col·laboració existents, a més d'afavorir el desenvolupament de l'esport d'alt nivell andorrà, garantint un accés més competitiu a unes instal·lacions de referència i a serveis d'alt rendiment.