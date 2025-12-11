Andorra defineix el traçat del tramvia i vol tancar el projecte amb els comuns el 2026

La Taula Nacional de Mobilitat aprova impulsar 'turbo rotondes'
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha presentat aquest dijous als comuns (ajuntaments) el traçat del futur tramvia lleuger que s'impulsarà entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany perquè, a tot estirar a finals de febrer del 2026, els ens locals en puguin donar la seva opinió.
En un comunicat, el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha explicat que volen consensuar el projecte amb els comuns perquè durant l'actual legislatura es pugui impulsar el pla sectorial, que és un "compromís polític".
Alhora ha destacat que no havien arribat mai tan lluny com per plasmar sobre uns plànols un possible trajecte del tramvia i, des del seu punt de vista, ara toca ser "valents" per acabar-lo de definir de manera consensuada i conjunta.
La presentació ha estat un dels principals temes que s'han tractat en la reunió de la Taula Nacional de Mobilitat d'aquest dijous, en la qual han participat representants del Govern andorrà, el director de la policia i el cònsol major (alcalde) o menor (vicealcalde) de cada parròquia (municipi).
CARRILS BICI
A més a més, la Taula de Mobilitat també ha consensuat que el futur pla sectorial inclogui el traçat dels carrils bici segregats que uneixen les tres parròquies, incloent alhora diversos pàrquings que permetin la intermodalitat amb el transport segregat.
Finalment, la reunió ha servit per aprovar l'impuls d'una prova pilot que establirà dues 'turbo rotondes' on el carril dret serà per continuar en la mateixa direcció i no es permetrà el gir a l'esquerra.
La prova es durà a terme a les rotondes del KM0 i de Prada Casadet, que centralitzen xocs i accidents de manera habitual i, segons Forné, la mesura permetrà un trànsit "més fluït, més segur i evitarà accidents".