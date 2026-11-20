Una delegació del Consell General participa a l'Assemblea Regional Europa
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
Andorra ha defensat aquesta setmana el reconeixement del català a l'Assemblea Regional Europa (ARE) de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) que s'ha celebrat a Brussel·les.
Ho ha fet el president de la delegació andorrana, Marc Magallon, que ha intervingut en un panell centrat en el multilingüisme a Europa, informa el Consell General en un comunicat.
Durant el debat, Magallon ha destacat que l'Europa de demà "no serà més forta perquè tots parlem la mateixa llengua", sinó que haurem après a entendre'ns parlant les nostres pròpies llengües.
El president de la delegació ha interpel·lat l'assemblea sobre la diversitat lingüística en assenyalar que algunes llengües europees com el català, el basc o el gallec no tenen reconeixement institucional tot i que són "àmpliament parlades".
També ha subratllat que el reconeixement i el respecte de les identitats lingüístiques i culturals, sobretot les menys nombroses, poden contribuir a "reforçar la identitat comuna" que s'està treballant des d'Europa.
De manera prèvia, dimecres es va fer la Conferència de Presidents de seccions de l'ARE, a la qual va assistir Magallón i en què es va plantejar una possible reforma de les cotitzacions de l'APF i es va donar a conèixer el seguiment de les accions de cooperació del 2026 i 2027.
En paral·lel, aprofitant l'estada a Brussel·les, la delegació andorrana --integrada també pels consellers generals Núria Segués i Pere Marsenyach-- s'ha reunit amb l'ambaixador d'Andorra a la Unió Europea, Bèlgica, el Països Baixos i Luxemburg, Vicenç Mateu, per intercanviar impressions sobre l'actualitat geopolítica de la UE.