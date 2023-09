Andorra defensa a l'ONU l'encaix amb la UE per la "interdependència" amb Europa

Espot reitera el compromís "ferm" del Principat amb l'Agenda 2030



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 set. (EUROPA PRESS) -

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha exposat aquest divendres davant la 78 Assemblea General de les Nacions Unides que el país cerca l'encaix amb la UE perquè, per a avançar, no es pot obviar que "la interdependència", tant geogràfica com a demogràfica, amb Europa és total.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, durant la seva intervenció al plenari ha destacat el procés d'acostament a Europa amb la negociació d'un acord d'associació.

Així, ha remarcat que l'europeïtzació dels valors de la societat, de la legislació --que s'inspira fonamentalment en el dret comunitari-- o les aspiracions dels joves, són motius més que suficients, ha dit literalment, que obliguen a "no donar l'esquena a Europa".

Així mateix, el cap de govern andorrà ha defensat que l'Agenda 2030 és "el full de ruta universal" que guia el futur del planeta cap a societats de pau, sostenibles, resistents i integradores.

De la mateixa manera ha expressat que el compromís d'Andorra amb l'acompliment dels objectius és "ferm", tal com s'ha demostrat en la presentació dels informes nacionals voluntaris de seguiment sobre l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles, exposa el mateix comunicat.

Durant la seva intervenció, Espot s'ha alineat amb el nou president de l'Assemblea General, Denis Francis, i amb el secretari general, António Guterres, per assegurar un "futur viable i sostenible" per a tots en un context d'emergència climàtica.

En aquest sentit, el Govern exposa que la convicció d'Andorra passa per reforçar la cooperació internacional i promoure una governança inclusiva i polítiques coordinades i solidàries.

El cap de govern ha recordat que Andorra és un país d'alta muntanya "especialment sensible" al canvi climàtic i líder per fer front a la transició energètica amb accions com la implantació d'una taxa verda, l'aprovació de la llei d'economia circular o la gratuïtat del transport públic.

UCRAÏNA

D'altra banda, Xavier Espot ha condemnat "enèrgicament" la violació de la integritat territorial i la sobirania d'Ucraïna i ha explicat, segons el comunicat, l'adhesió d'Andorra a les declaracions de l'Assemblea General, a les posicions expressades per altres organismes com el Consell d'Europa i a les sancions internacionals.

El mandatari andorrà ha aprofitat per posar èmfasi en dues efemèrides: el 30 aniversari de l'adhesió d'Andorra a l'ONU i el 25 aniversari de l'adopció de l'Estatut de Roma, tractat fundacional de la Cort Penal Internacional.

Espot també ha remarcat que en els últims anys Andorra ha fet de la igualtat de gènere i de la no discriminació "un dels seus valors essencials".

Ha conclòs la seva intervenció en l'Assemblea General de l'ONU amb un missatge "ferm" de compromís amb els reptes globals.

En aquest sentit, ha afirmat que les andorranes i els andorrans entenen que s'han de "focalitzar els esforços" per aconseguir els ODS, la lluita contra el canvi climàtic, l'extensió d'una educació de qualitat per a tots els habitants del planeta, l'enfortiment de les institucions de governança econòmica i totes les aspiracions de la comunitat internacional que ressonen a l'Assemblea General, literalment.