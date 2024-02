Andorra defensa que l'acord amb la UE significarà "més llocs de treball qualificats"

Espot presideix una trobada a Madrid amb 18 ambaixadors europeus



ANDORRA (ANDORRA LA VELLA), 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha defensat aquest dimarts que l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) significarà "més llocs de treball qualificats" i menys impacte sobre el territori.

Ho ha manifestat en el fòrum de debat d'Àgora Diplomàtica que s'ha celebrat a Madrid, presidit per Espot i en el qual han participat fins el 18 ambaixadors de països europeus que tenen representació a Espanya i Andorra, informen des de l'organització.

Espot ha assenyalat que l'acord amb la UE és un instrument que "donarà equivalència jurídica" a Andorra en un mercat de més de 448 milions d'habitants i que, segons les seves paraules, és el mercat més pròsper o dels més pròspers que existeix.

Ha considerat que l'entrada al mercat comú permetrà diversificar l'economia del Principat en clau de "valor afegit, d'innovació i de sostenibilitat".

CONSULTA

El cap de l'executiu ha explicat als diplomàtics que després de nou anys de negociacions seran els ciutadans andorrans els que hauran de decidir en una consulta si el país segella l'acord d'associació amb la UE.

El referèndum preveu celebrar-se durant "el primer trimestre del 2025", una vegada s'hagi aprovat per part del Parlament Europeu i s'hagi ratificat en el Consell de la UE.

Fins a la celebració de la consulta, l'executiu ha d'explicar "de manera clara i pedagògica" que el Principat no cedirà sobirania.

Sota el seu punt de vista, es donarà una situació totalment contrària, ja que l'acord suposarà "una millora de la seguretat jurídica", alhora que es podrà mantenir un sistema fiscal atractiu i els inversors, empresaris o estudiants podran moure's lliurement en un mercat d'enormes oportunitats.

ALTRES INTERVENCIONS

Per la seva banda, el president d'Àgora Diplomàtica, Pau Herrera, ha ressaltat "el caràcter europeista" d'Espot així com la seva gran dedicació a parlar tant amb els sectors econòmics com amb els socials del país.

El president de la Cambra de Comerç de Madrid, Ángel Asensio, ha ressaltat que la relació empresarial d'Andorra amb Madrid i la resta d'Espanya és "innegable".