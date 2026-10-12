Andorra defensa davant de l'OCDE la participació ciutadana per reforçar la confiança democràtica

El cap de Govern, Xavier Espot, intervé al Fòrum Global celebrat a París
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha defensat davant de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) la participació ciutadana com a eina essencial per reforçar la confiança democràtica.
Espot ho ha dit al Fòrum Global de l'OCDE que se celebra a París sota el lema 'Governar sense bloquejos: democràcies resilients en un món en transformació accelerada', ha informat l'Executiu en un comunicat.
En la seva intervenció, el cap de Govern ha remarcat que moltes democràcies afronten avui una erosió de la confiança pública, vinculada tant a la percepció que la ciutadania no té prou veu en la presa de decisions com a la dificultat dels governs per atendre reptes polítics complexos i a llarg termini.
En aquest sentit, ha assenyalat que Andorra, malgrat la seva dimensió i la proximitat entre institucions i ciutadania, no és aliena a aquesta tendència.
Per donar-hi resposta, ha defensat tres eixos essencials: transparència, per explicar les decisions públiques i facilitar l'accés a la informació; participació, perquè la ciutadania pugui contribuir de forma real als debats del país, i continuïtat institucional per garantir que els processos participatius tinguin seguiment i impacte en l'acció pública.
Ha posat en valor la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert, aprovada el 2021, que reconeix el dret a la participació ciutadana, inclosa la dels infants i adolescents.
En l'àmbit de la participació, Espot ha compartit diverses iniciatives impulsades a Andorra per obrir espais de deliberació i escolta ciutadana i ha destacat, especialment, la creació de la primera assemblea ciutadana dins del projecte 'Tracem el futur d'Andorra en un món que canvia'.
REFORMES ESTRUCTURALS
El cap de Govern també ha apuntat que els grans desafiaments actuals exigeixen reformes estructurals i capacitat d'anticipació, en un context marcat per la immediatesa i per una certa resistència al canvi.
Com a exemple, ha citat el debat sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea, que s'ha vinculat a la necessitat de transformar el model de creixement del país, tradicionalment basat en el turisme i la construcció.
Igualment, ha subratllat que les enquestes d'opinió confirmen l'interès de la població pels mecanismes de participació ciutadana, destacant que un 82,1% considera que aquests sistemes poden contribuir a millorar les polítiques públiques.
Finalment, Espot ha defensat la institucionalització de la participació ciutadana, destacant la creació d'una secretaria d'Estat que vehicula i dona continuïtat a les iniciatives de consulta i participació pública.