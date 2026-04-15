Andorra decreta dues hores i mitja de tancament comercial per a la visita del copríncep Macron

La mesura busca facilitar l'assistència a l'al·locució del polític francès
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 15 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat un decret que preveu el tancament obligatori dels comerços, indústries, oficines i administracions públiques durant dues hores i mitja coincidint amb la visita del copríncep Emmanuel Macron.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, el tancament es durà a terme el dimarts 28 d'abril entre les 12 i les 14.30 hores amb l'objectiu de facilitar que la ciutadania pugui assistir a l'al·locució que el copríncep oferirà a les 12.45 hores a la plaça del Poble d'Andorra la Vella.
La mesura s'inclou en els diferents decrets que ha aprovat aquest dimecres el consell de ministres i que estableixen les disposicions excepcionals amb motiu de la visita oficial del copríncep.
El decret estableix que entre les 12 i les 14.30 hores cessarà l'activitat dels establiments citats i preveu que les hores afectades pel tancament siguin considerades hores festives, de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables per als treballadors.
Queden exclosos del tancament obligatori els serveis públics i essencials, així com els serveis sanitaris, veterinaris, turístics, hotelers, de restauració, bars, caves i estacions de servei, que mantindran l'activitat en els termes previstos en el decret.
Aquesta disposició respon a la voluntat del Govern de promoure la participació ciutadana en un esdeveniment institucional de rellevància, com és el discurs del copríncep francès dirigit directament a la població.
Per aquest motiu el Govern anima a la població a participar "activament" en l'acte institucional i, amb el conjunt de disposicions, reafirma la importància de facilitar l'accés i la implicació de la ciutadania en els moments més rellevants de la vida institucional del país.
PROGRAMA
La visita de Macron a Andorra inclou diversos actes institucionals i simbòlics, i un dels moments principals serà el discurs obert a la ciutadania, que el copríncep compartirà una reflexió sobre el Principat, el seu futur i els vincles que uneixen el país.
Es tracta d'una ocasió excepcional, atenent a la singularitat que el copríncep francès es dirigeixi de forma directa i pública a la població andorrana, fet que va succeir per última vegada el 2019.
ALTRES MESURES
En els decrets aprovats, el Govern també ha adoptat altres mesures organitzatives i seguretat vinculades a la visita oficial, per garantir el bon desenvolupament dels actes programats i la seguretat de les autoritats i de la ciutadania.
Entre altres, destaca la restricció temporal de l'espai aeri andorrà, amb la prohibició per a totes les aeronaus, tripulades i no tripulades, de desenganxar i sobrevolar el país, així com la prohibició de tota activitat de caça.