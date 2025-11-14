Andorra debat a la COP30 sobre els efectes del canvi climàtic als ecosistemes de muntanya

David Forné obre l'esdeveniment, paral·lel a la conferència i organitzat pel Principat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat d'Andorra, David Forné, ha obert aquest divendres un esdeveniment organitzat per Andorra i paral·lel a la COP30 que se celebra al Brasil per debatre sobre els efectes del canvi climàtic als ecosistemes de muntanya.
Sota el títol 'Highlighting mountains: incorporating mountain priorities into the UNFCCC', ha permès posar el focus en com els territoris muntanyencs pateixen de forma més severa els efectes del canvi climàtic, informa el Govern en un comunicat.
Forné ha destacat que és "especialment simbòlic" que un país de petites dimensions com Andorra pugui liderar reunions d'alt nivell com aquesta i fer sentir la veu de les muntanyes i del propi país a nivell internacional.
La trobada s'ha impulsat sota el paraigua de l'Aliança per les Muntanyes (Mountain Partnership), un grup de països membres de l'ONU i muntanyencs, dels quals Andorra forma part.
De fet, Forné ha recordat que el Principat serà, al març, la seu la 7 reunió mundial de l'Aliança per les Muntanyes, la qual cosa suposa "una oportunitat única" per reforçar l'ambició col·lectiva per aconseguir un desenvolupament sostenible de les muntanyes.
"Hem de treballar junts, amb una sola veu", ha subratllat el secretari d'Estat, animat a compartir experiències i col·laborar en polítiques que donin suport als ecosistemes com els de el Principat.
Durant el discurs d'obertura, Forné ha explicat que Andorra està treballant per assolir, abans del 2030, la protecció del 30% del seu territori nacional amb l'impuls d'un nou parc natural, i ha recordat la distinció de la FAO com a primer país a aconseguir en la seva globalitat el reconeixement de Sistema Important de Patrimoni Agrícola.
REUNIÓ AMB LA PRESIDÈNCIA DE LA COP30
Amb la mateixa voluntat amb la qual s'ha organitzat l'esdeveniment paral·lel, Andorra també ha mantingut una reunió de treball amb la presidència de la COP30, que ostenta el Brasil, per insistir i consultar la possibilitat que s'incorpori a l'agenda de prioritats de la presidència els efectes adversos del canvi climàtic als territoris de muntanya.
La trobada ha comptat amb la participació d'uns trenta països entre ells el Japó, Turquia, Armènia, el Nepal o Colòmbia, i ha tingut el suport del Grup oficial de negociació de les Muntanyes, del qual Andorra forma part.