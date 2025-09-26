Andorra critica "tota violació del dret internacional" i defensa el diàleg a l'ONU

Espot reafirma el compromís del Principat amb la pau i el desenvolupament sostenible
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha condemnat "tota violació del dret internacional" i ha defensat el diàleg, la diplomàcia i el respecte pels drets humans durant la seva intervenció a la 80 Assemblea General de Nacions Unides.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, Espot ha advertit que no pot parlar-se de desenvolupament ni de drets humans si no es parla primer de "pau i seguretat".
En aquest sentit, ha assenyalat que el món afronta una "multiplicació alarmant" de conflictes armats d'una amplitud i violència inèdites en els últims 80 anys, citant tant la guerra a Ucraïna com el conflicte a Orient Pròxim.
En relació amb Ucraïna, ha reiterat la seva condemna "a tota violació del dret internacional" i ha expressat un cop més el seu suport a la sobirania i la integritat territorial del país, al mateix temps que ha subratllat les conseqüències per a la població civil i l'estabilitat internacional que suposen els gairebé 4 anys de guerra.
Sobre el conflicte entre Israel i Palestina ha expressat una "profunda preocupació" per la situació humanitària, que considera que requereix una resposta urgent per part de la comunitat internacional, i ha demanat amb contundència el respecte al dret internacional humanitari per les dues parts.
Espot ha condemnat sense distinció tots els atacs contra la població civil, incloent "els atacs terroristes i indiscriminats", i de forma específica, els perpetrats per Hamás a l'octubre de 2023, alhora que ha demanat l'alliberament dels ostatges.
De la mateixa forma, ha condemnat els atacs d'Israel contra civils i infraestructures a la Franja de Gaza, "el setge i l'ús de la gana com a arma de guerra contra la població", que considera que ha resultat en una catàstrofe humanitària devastadora, en les seves paraules.
Per aquest motiu, ha recordat que Andorra ha reconegut a Palestina, però no serà amb plens efectes diplomàtics fins que no es compleixin requisits com l'alliberament d'ostatges, el desarmament d'Hamás i s'impulsi la creació d'un govern palestí que exclogui al grup terrorista.
Finalment, Espot també ha fet esment a la protecció dels nens en conflictes armats i ha felicitat el treball dut a terme per qui va ser representants especial del secretari general per als Nens i els Conflictes Armats, Virginia Gamba, amb qui Andorra ha treballat en la campanya 'Prove it Matters'.